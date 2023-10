Ziel Formel 1: Kaltenborns Rat an Sophia Flörsch

Sophia Flörsch hält weiterhin an ihrem großen Ziel, der Formel 1, fest. Ex-Teamchefin Monisha Kaltenborn sagt, auf was die 22-Jährige achten muss.

Alpine-Juniorin Sophia Flörsch konnte in der vergangenen Formel-3-Saison mit dem Hinterbänkler-Team PHM Racing sechs Punkte einfahren, in Spa wurde sie Siebte. Flörsch hatte bereits Anfang Juli in Österreich über Punkte gejubelt, sie wurde aber nachträglich disqualifiziert. Sie ist die erste Frau, die Punkte in der Nachwuchsserie holen konnte.

«Die Saison war ein großes Auf und Ab. Wir waren zweimal in den Punkten, hatten Erfolge, teilweise war es auch nicht so erfolgreich, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht», so Flörsch.

2024 will sie erneut in der Formel 3 an den Start gehen, der nächste Schritt sei dann die Formel 2. Auf dem Weg dorthin startet sie auch wieder in Macau. «Wenn man zwei Jahre pro Nachwuchsserie rechnet, hieße das: In drei bis vier Jahren ab jetzt in der Formel 1, das könnte sein», erklärte die Münchnerin dem Magazin Stern.

Die frühere Teamchefin Monisha Kaltenborn begrüßt den Schritt des Formel-1-Rennstalls Alpine, der Deutschen eine Chance zu geben.

«In der Formel 3 hat sie in diesem Jahr in einem schlechten Team einen soliden Job gemacht. Ja, sie stand nicht auf dem Podium. Aber die Formel-1-Welt darf auch bei Frauen nicht immer den höchsten Maßstab ansetzen», sagte Kaltenborn web.de.

Bei den jungen Fahrern mache man das ja auch nicht, sagte Kaltenborn: «Es gibt Fahrer, die noch nie auf dem Podium standen, die noch nie ein Rennen gewonnen haben in ihrer Karriere. Die sind aber trotzdem in der Formel 1 gefahren. Das sollte bei den Fahrerinnen nicht anders sein. Es ist gut für sie, es ist gut für die Sache, dass wieder jemand in Richtung Formel 1 strebt.»

Hält sie das Ziel Flörschs denn für realistisch?

«Sie muss sich genau dasselbe Ziel setzen wie ihre männlichen Kollegen. Und das ist nun einmal die Formel 1», so Kaltenborn. «In der Formel 3 hat sie gezeigt, dass sie mit männlichen Kollegen mithalten kann. Sie muss sich jetzt Schritt für Schritt weiterentwickeln, dann wird man sehen, wie sie sich in der nächsthöheren Kategorie schlägt. Für die Sache ist jedenfalls wichtig und richtig, dass sich eine Frau mit den besten Nachwuchsfahrern misst.»

Generell glaubt Kaltenborn, dass die die Formel 1 ein Interesse an einer Frau im Fahrerfeld habe. «Sie ist absolut reif dafür», so die 52-Jährige.

Das Problem: «Der Mut fehlt. Denn Geld kann man finden. Talent ist da, es gibt doch keinen Grund, dass eine Frau mit Talent auf dem Niveau nicht mitfahren kann. Sie werden auch Unternehmen finden, die das mit aufbauen. Sie werden auch Personen finden, die konsequent ein Programm durchziehen können. Es ist der Mut, der fehlt.»

