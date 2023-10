Mercedes: Keine Sorge um Entwicklungsrichtung

Auch in dieser Saison haben Lewis Hamilton und George Russell mit den Tücken des diesjährigen Formel-1-Renners von Mercedes zu kämpfen. Was das Werksteam verbessern kann, ist klar, sagt Technikdirektor James Allison.

Seit die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration unterwegs ist, tut sich Mercedes schwer. Das Werksteam der Sternmarke hat das Konzept des GP-Renners mitten in der Saison verändert und damit einen Schritt nach vorne gemacht. Und auch mit Blick auf das nächste Auto aus Brackley hat das Team keine Fragezeichen, wie Technikdirektor James Allison klarstellt.

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts «F1 Nation» sagt der Brite: «Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir die Probleme, die wir hatten, gut in den Griff bekommen haben. Daher sind wir auch guter Dinge, wenn es um die Richtung geht, in die wir in der nächsten Saison gehen müssen.»

Die Herausforderung bestehe vielmehr darin, die Entwicklung genug schnell voranzutreiben, betont Allison. «Die Frage lautet: Wenn wir davon ausgehen, dass wir richtig liegen und wissen, in welche Richtung wir gehen müssen, können wir diesen Weg auch schnell genug gehen, um das ziemlich dominante Red Bull Racing Team zu überholen und uns an die Spitze zu setzen?»

«Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, aber die Herausforderung –und das ist es, was diesen Teil des Jahres so spannend macht – besteht darin, dass wir diesen Weg nicht nur gehen, sondern in den nächsten Monaten einen richtigen Sprint hinlegen», fügt der Ingenieur kämpferisch an.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5