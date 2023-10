Johnny Herbert: «Lewis Hamilton kennt diese Regel»

Johnny Herbert sagt über Lewis Hamilton: «Die Kritik am Unfall mit Russell in der ersten Kurve ist nicht fair»

GP-Veteran Johnny Herbert hat eine klare Meinung zu Lewis Hamiltons Verhalten nach dem Ausfall in Katar. Die Kritik am siebenfachen Weltmeister für den Crash mit seinem Teamkollegen bezeichnet er hingegen als unfair.

Für Lewis Hamilton gab es nach dem Katar-GP gleich zwei Gründe, sich zu ärgern. Einerseits kollidierte er bereits in der ersten Runde mit seinem Teamkollegen George Russell, der im Gegensatz zum siebenfachen Champion weiterfahren und Punkte sammeln konnte. Andererseits wurde er dafür bestraft, nach seinem Ausfall die Strecke gekreuzt zu haben.

Dafür gab es eine offizielle Verwarnung und eine saftige Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro, wobei die hälfte des Betrages zur Bewährung ausgesetzt wurde. Hamilton darf sich bis zum Saisonende kein ähnliches Vergehen zuschulden kommen lassen, dann muss er die 25.000 Euro auch nicht berappen. Allerdings kündigte der Autosportverband FIA an, das Vergehen noch einmal unter die Lupe zu nehmen – auch angesichts der Vorbildfunktion, die Hamilton für jüngere Fahrer hat.

Der ehemalige GP-Pilot Johnny Herbert sagt dazu in seiner «Lucky Block»-Kolumne: «Er ist definitiv ein Vorbild, aber es war falsch, die Strecke nach dem Unfall zu kreuzen. Er kennt diese Regel und weiss, dass es nicht erlaubt ist.»

«Die Kritik am Unfall mit Russell in der ersten Kurve des Katar-GP ist nicht fair, denn das war einfach ein Rennzwischenfall», stellt der Brite gleichzeitig klar. «Es fehlte nur wenig Platz, und alles wäre gut gegangen, aber er hat das in diesem Fall einfach nicht richtig eingeschätzt.»

Und Herbert betont: «Alle machen Fehler, selbst ein siebenfacher Weltmeister. Und Lewis hat sich in seiner Karriere sehr wenige Fehler geleistet, die lassen sich an einer Hand abzählen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5