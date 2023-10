Fred Vasseur (Ferrari): «Zahlten einen hohen Preis»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur fordert: «Wir müssen zu dem Niveau zurückkehren, das wir in Singapur und Japan gezeigt haben»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ärgert sich rückblickend über das Problem, das die Rennteilnahme von Carlos Sainz in Katar verhindert hat. Und er verspricht vor dem Austin-Wochenende: Das wird sich nicht wiederholen.

Das Katar-Wochenende endete für Carlos Sainz frustrierend. Der Ferrari-Pilot musste schon vor dem Rennen aufgeben, weil ein Benzinleck die Rennteilnahme verhinderte. Sein Teamkollege Charles Leclerc sammelte als Fünfter wichtige Punkte für den ältesten GP-Rennstall der Welt.

Der Monegasse hatte mit dem fünften Startplatz zwar eine deutlich bessere Ausgangslage als der Spanier, der am Sonntag Position 12 in das Rennen gestartet wäre, dennoch war der Ausfall schmerzlich, wie Teamchef Fred Vasseur rückblickend festhält.

«Wir zahlten in Katar einen hohen Preis für ein Problem mit der Zuverlässigkeit am Auto von Carlos. Dieses führte dazu, dass nur ein Ferrari in der Startaufstellung stand», seufzt der Franzose, der aber beteuert: «Seitdem haben wir hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass sich diese oder eine ähnliche Situation nicht wiederholt.»

Der 55-Jährige weiss: «Wir müssen zu dem Niveau zurückkehren, das wir in Singapur und Japan gezeigt haben, denn nur so können wir unser Paket optimieren, damit Charles und Carlos das Beste daraus machen können.»

Und Vasseur warnt: «Wir stehen vor einem sehr anspruchsvollen Grand-Prix-Triple-Header, der eigentlich fünf Rennen an drei Wochenenden umfasst, da zwei Wochenenden im Sprint-Format durchgeführt werden . Alle Teammitglieder, einschliesslich der Fahrer, müssen während dieser Zeit in Topform sein, um das Beste aus den sich bietenden Chancen machen zu können.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5