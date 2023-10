Sergio Pérez über Rücktrittsgerüchte: «Lache darüber»

Zuletzt tat sich Sergio Pérez schwer, mit seinem Red Bull Racing-Auto zurechtzukommen. Er ist jedoch überzeugt, dass er wieder zur alten Form zurückkehren wird. Und er reagiert gelassen auf die Rücktrittsgerüchte.

Dass Sergio «Checo» Pérez derzeit eine Formkrise durchläuft, spiegelt sich auch in der WM-Tabelle. Während Lewis Hamilton – sein erster Verfolger im Kampf um den zweiten WM-Rang – in den drei vergangenen Rennwochenenden insgesamt 30 WM-Zähler sammeln konnte, musste sich der Red Bull Racing-Routinier mit fünf Punkten begnügen.

Teamchef Christian Horner sprach nach dem Katar-Rennen Klartext: «Wir müssen uns mit Checo zusammensetzen und schauen, was los ist, denn wir wissen, wozu er fähig ist, und derzeit präsentiert er sich nicht in gewohnter Form. Das müssen wir ändern, denn wir brauchen ihn in Top-Form, um den zweiten WM-Rang zu erobern. Deshalb werden wir ihn bestmöglich unterstützen, damit er in den kommenden Rennen wichtige Punkte sammeln kann.»

Trotzdem reissen die Gerüchte um ein baldiges Karriere-Ende nicht ab. Zuletzt hiess es, der Mexikaner werde seinen Formel-1-Abschied zum Saisonende hin bei seinem Heimrennen in Mexiko-Stadt bekanntgeben. Darauf angesprochen erklärte Pérez: «Ich lache darüber und fokussiere mich ganz auf meinen Job.»

«Das läuft schon die ganze Saison hindurch so, irgendjemand behauptet etwas, und plötzlich wird es als Wahrheit verkauft. Aber ich habe einen Vertrag fürs nächste Jahr und ich sehe keinen Grund, warum ich diesen nicht erfüllen sollte. Ich werde mein Bestes geben und ich habe keinerlei Zweifel, dass ich wieder zu meiner Bestform zurückkehren kann. Das ist das einzige Ziel, das ich verfolge. Ich denke nicht einen Augenblick ans Aufhören, das wäre der einfache Weg, und den schlage ich nicht ein», stellte der 33-Jährige aus Guadalajara klar.

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5