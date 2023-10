Pistengrenzen: Verstappen und Leclerc reden Klartext

In Katar gab es viele Strafen, weil die GP-Stars die Streckengrenzen missachtet hatten. Champion Max Verstappen und Charles Leclerc gingen der Frage nach, ob das an den Strecken oder den Fahrern lag.

In Katar kassierten Pierre Gasly und Sergio Pérez jeweils drei 5-Sekunden-Zeitstrafen für das Überschreiten der Pistengrenzen. Sie waren nicht die einzigen Fahrer, die neben der Piste unterwegs waren und die Regelhüter hatten alle Hände voll zu tun, um die einzelnen Vergehen zu notieren. Das sorgte nach dem Rennen für einige Diskussionen.

Für Mohammed Ben Sulayem steht fest: Die Streckencharakteristik war der Hauptgrund für die Strafenflut. Er nimmt die Streckenbetreiber in die Pflicht und warnte: «So kann es nicht weitergehen.» Und der Präsident des Autosport-Weltverbands FIA forderte gleich Verbesserungen für 2024. Sonst müssen die Verantwortlichen damit rechnen, aus dem WM-Kalender gekippt zu werden.

Auch die Fahrer sind sich sicher: Die Streckencharakteristik erschwert es auf einigen Pisten, die Grenzen einzuhalten. Champion Max Verstappen erklärte im Fahrerlager von Austin: «Ich überlasse mein Auto gerne jedem, dann sehen wir, ob irgendjemand besser mit den Streckengrenzen zurechtkommt. Auf einigen Strecken lassen sich die Grenzen einfacher finden, auf dem Suzuka Circuit ist das etwa nie ein Thema, das ist auch eher eine Strecke der alten Schule.»

«Die jüngsten Standards für Auslaufzonen haben sicher etwas damit zu tun, was schade ist, denn auf einigen Kursen konzentriert man sich im Qualifying mehr darauf, innerhalb der weissen Linien zu bleiben als das Limit zu finden. Wir müssen da einen besseren Job machen, und. ich denke, auch hier wird das wieder ein Thema sein», ergänzte der 49-fache GP-Sieger.

Ferrari-Star Charles Leclerc stimmte ihm zu: «Ich sehe das sehr ähnlich. Auf einigen Strecken ist die Einhaltung der Pistengrenzen viel schwieriger als auf anderen. Ich habe es immer bevorzugt, die rot-weissen Randsteine als Grenze zu definieren, denn diese kannst du als Fahrer spüren.»

«Die weisse Linie ist durch unsere tiefe Sitzposition sehr schwer zu erkennen, und man spürt sie auch nicht. Aber die weissen Linien sind nun schon eine ganze Weile entscheidend, und wir müssen nun einen Weg finden, damit es in Zukunft nicht mehr so grosse Probleme damit gibt», fügte der Monegasse an.

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5