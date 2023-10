Sergio Pérez (5.): «Das müssen wir verbessern»

Während Formel-1-Champion Max Verstappen den Sprint in Austin für sich entscheiden konnte, kreuzte Sergio Pérez die Ziellinie als Fünfter. Der Mexikaner weiss, was sein Team vor dem Grand Prix tun muss.

Der Sprint auf dem Circuit of the Americas begann für Sergio Pérez erfreulich. Der Red Bull Racing-Pilot startete wie die meisten GP-Piloten auf gebrauchten Medium-Reifen ins 19-Runden-Rennen und kam gut weg. Doch das gute Tempo in den ersten Runden hatte seinen Preis.

Die Reifen des Mexikaners bauten im Verlauf des Rennens ab und das bereitete ihm einige Probleme, wie er hinterher erklärte: «Ich war am Anfang schneller als ich dachte und leider hat mir das etwas geschadet. Ich legte einen guten Start hin und konnte danach ein gutes Tempo fahren. Aber der Reifenabbau war etwas stärker als erhofft.»

«Ich konnte deshalb nicht so viel Druck machen, wie ich das gerne getan hätte», seufzte der sechsfache GP-Sieger. «Und ich steckte im Verkehr fest, was natürlich auch nicht hilfreich war», schilderte der 33-Jährige aus Guadalajara, der weiss, was mit Blick aufs Rennen zu tun ist.

«Wir müssen die Probleme mit dem Reifenabbau in den Griff bekommen, das ist wichtig. Wir müssen auch verstehen, wie man die Fahrzeugbalance verbessern kann, das müssen wir auch verbessern. Da liegt noch viel Arbeit vor uns», betonte Pérez, und ergänzte: «Wir müssen auch das Tempo verbessern und es gibt da ein paar Tricks, die wir diesbezüglich machen können. Es wird sicher ein interessantes Rennen, in dem wir viele gute Duelle sehen werden.»

Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5