Carlos Sainz (Ferrari, 6.): «Gingen ein Risiko ein» 22.10.2023 - 10:50 Von Vanessa Georgoulas

© Ferrari Carlos Sainz: «Diese 19 Runden waren hart»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz schaffte es in Texas in den ersten Sprint-Runden bis auf die vierte Position, am Ende kam er aber als Sechster ins Ziel. Das hatte einen einfachen Grund, wie der Spanier hinterher erklärte.