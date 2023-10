Fred Vasseur (Ferrari): Klare Forderung für Mexiko-GP

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss: «Wir müssen in Mexiko jede Chance nutzen, die sich uns bietet»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur äussert sich vor dem Rennwochenende in Mexiko zu den Austin-Disqualifikationen. Und er erklärt, was er von seinem Team beim anstehenden 19. Rennwochenende der Saison erwartet.

Das Ferrari-Team musste in Austin nach dem Rennen eine bittere Pille schlucken – Charles Leclerc verlor seinen sechsten Platz, weil die Bodenplatte an seinem GP-Auto zu sehr abgeschliffen war. Kleiner Trost: Weil auch Lewis Hamilton disqualifiziert wurde, rückte Carlos Sainz auf den dritten Platz vor. Diesen hat der Spanier auch verdient, ist sich Teamchef Fred Vasseur sicher.

«Wir verlassen Austin mit einem Ergebnis, das sich von der Reihenfolge beim Fallen der Zielflagge unterscheidet. Durch die Disqualifikationen rückte Carlos auf einen Podestplatz vor, und diesen hat er auch verdient, wenn man schaut, wie gut er sein Rennen gemanagt hat», sagt der Franzose.

«Ausserdem konnten wir durch die Entscheidungen der Rennkommissare ein paar Punkte im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung wettmachen», freut sich der Teamchef. Tatsächlich schrumpfte der Rückstand der Scuderia aus Maranello auf das zweitplatzierten Mercedes-Team von 31 auf 22 WM-Zähler.

Mit Blick auf das anstehende Rennwochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez fordert Vasseur: «Ich will in Mexiko ein Team sehen, das konzentrierter ist, denn wir können es uns nicht erlauben, die Entwicklung des Rennens falsch einzuschätzen, wie das in Austin der Fall war.»

Der 55-Jährige weiss: «Die Höhenlage der Strecke in Mexiko beeinflusst verschiedene Aspekte des Fahrverhaltens unserer Fahrzeuge, das reicht von der Leistung bis hin zum Reifenmanagement. Da wir wieder einmal ein normales Wochenende ohne Sprint absolvieren werden, bleibt uns in den drei freien Trainings genug Zeit, um alle nötigen Daten zu sammeln und auszuwerten.»

«Damit sollte es uns möglich sein, die richtigen Strategien zu entwickeln, um im Rennen, das auf dem Papier recht kompliziert erscheint, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir alle, einschliesslich Carlos und Charles, müssen jede Chance nutzen, die sich uns bietet», betont Vasseur.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10