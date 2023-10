Toto Wolff (Mercedes): «Wir werden daraus lernen»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: «Die Strecke in Mexiko stellt mit ihrer Höhenlage eine einzigartige Herausforderung dar»

Mercedes hat in Austin die Disqualifikation von Lewis Hamilton hinnehmen müssen. Teamchef Toto Wolff äussert sich zum Verlust des zweiten Platzes und wirft auch einen Blick auf das anstehende Wochenende in Mexiko.

Das Mercedes-Team hoffte im GP von Austin lange, dass Lewis Hamilton Leader Max Verstappen noch ein- und überholen würde. Doch am Ende konnte der Formel-1-Champion aus dem Red Bull Racing Team die Führung ins Ziel retten, obwohl er Probleme mit den Bremsen bekundete. Für das Werksteam der Sternmarke kam es noch schlimmer, denn nach dem Rennen verlor der siebenfache Champion seinen zweiten Platz, weil die Bodenplatte an seinem GP-Renner zu abgewetzt war und nicht mehr dem Reglement entsprach.

Teamchef Toto Wolff fasst rückblickend zusammen:«Austin war ein Wochenende voller gemischter Gefühle. Positiv ist, dass wir durch das Upgrade bei der Leistung offenbar einen Schritt nach vorne gemacht haben. Unser Tempo war das gesamte Wochenende über stark und es war ermutigend, um den Sieg mitkämpfen zu können.»

«Negativ war natürlich, dass wir es letztlich nicht geschafft haben, aus unserem Tempo Kapital zu schlagen. Einen Podiumsplatz zu verlieren, ist schmerzlich, das ist keine Situation, in der wir uns wiederfinden wollen. Die Komplexität eines Sprint-Wochenendes und eine Strecke voller Bodenwellen haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», fügt der Wiener an.

«Aber Regeln sind nun einmal Regeln. Wir werden daraus lernen und uns verbessern. Jetzt geht es weiter zum nächsten Rennen», erklärt Wolff, und sagt mit Blick auf das anstehende Rennwochenende in Mexiko-Stadt: «In Mexiko erleben wir immer ein aufregendes Wochenende. Die Fans sind sehr leidenschaftlich und voller Energie. Die Strecke stellt mit ihrer Höhenlage eine einzigartige Herausforderung dar. Dies hat einen grossen Einfluss darauf, wie wir das Auto abstimmen, und es ist immer eine Herausforderung, die optimale Lösung zu finden.»

«Mexiko wird auch ein guter Test für unser Upgrade sein, um zu sehen, wie es sich auf einer Strecke mit einer ganz anderen Charakteristik verhält. Das wird für unseren Lernprozess und die Entwicklung des W15 sehr nützlich sein», ist sich der 51-jährige Österreicher sicher.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10