Oscar Piastri: «Das ist unglaublich motivierend»

Oscar Piastri weiss: In Austin hätte er ein gutes Rennen zeigen können

Formel-1-Rookie Oscar Piastri erlebte in Austin ein schwieriges Rennen, das vorzeitig endete. Dennoch blickt das McLaren-Talent mit viel Zuversicht auf das anstehende Rennwochenende in Mexiko.

Ein unliebsames Zusammentreffen mit dem Alpine-Renner von Esteban Ocon in der ersten Runde wurde Oscar Piastri zum Verhängnis. Der Formel-1-Rookie, der im vorangegangenen Wochenende in Katar noch mit dem Sprint-Sieg und Platz 2 im Grand Prix geglänzt hatte, musste seinen McLaren nach zehn Runden an der Box abstellen. Das Team bestätigte: Die Berührung mit Ocons Rennwagen führte zu einem sChaden am Wasserkühler, deshalb konnte er das Rennen nicht beenden.

Was möglich gewesen wäre, zeigte sein Teamkollege Lando Norris, der als Dritter ins Ziel kam, aber dank der Disqualifikation von Lewis Hamilton auf Platz 2 vorrückte. Piastri sprach von einem schwierigeren Rennwochenende in Austin. Und er gestand: «Nach diesem Einsatz freue ich mich auf das Wochenende in Mexiko.»

Der 22-Jährige aus Melbourne ist sich sicher, dass er beim 19. Kräftemessen der Saison gute Karten hat – auch weil sein Stallgefährte in Austin so gut abgeschnitten hat. «Das ist unglaublich motivierend, denn wir wissen, dass ich ein gutes Rennen hätte haben können, wäre da nicht der Zwischenfall in der ersten Runde gewesen», erklärt er.

«Es bleiben noch vier Rennwochenenden in diesem Jahr, und ich habe mich im Simulator ausgiebig auf die anstehenden Rennen vorbereitet. Nun bin ich bereit, das Gelernte auf der Strecke umzusetzen und wieder um gute Punkte zu kämpfen», betont Piastri kämpferisch.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10