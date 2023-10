Sergio Pérez: Bitte an die mexikanischen Fans

In dieser Woche bestreitet Sergio Pérez sein Heimspiel in Mexiko-Stadt. Der Red Bull Racing-Routinier weiss, dass ihn eine leidenschaftliche Fangemeinde erwartet, von der er sich Unterstützung für das ganze Team erhofft.

Sergio Pérez hat den Grand Prix auf dem Circuit of the Americas von Startplatz 9 aus in Angriff genommen und nach 56 Runden als Fünfter beendet. Durch die Disqualifikation von Lewis Hamilton rückte er auf den vierten Platz vor. Die Teamführung stellte dem zuletzt stark kritisierten Red Bull Racing-Routinier ein gutes Zeugnis aus.

«Er ist ein ordentliches Rennen gefahren, er hat gute Fortschritte gemacht», sagte etwa Teamchef Christian Horner. Und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte: «Sein Rennen war fehlerfrei.» Pérez selbst war kritischer: «Ich wollte mehr, zeitweise hatten wir ein wirklich gutes Tempo, aber uns fehlt es immer noch an Konstanz.»

Nun steht sein Heimspiel auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez an, bei dem der 33-Jährige aus Guadalajara auf die Unterstützung der leidenschaftlichen Fangemeinde zählen kann. «Für mich ist Mexiko das wichtigste Wochenende des Jahres und ich kann es kaum erwarten, in mein Heimrennen zu starten. Die Unterstützung war bereits in Austin verrückt, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es in Mexiko werden wird. Es wird auf jeden Fall etwas ganz Besonderes», sagt Pérez, der sich von den Fans wünscht: «Ich möchte, dass Mexiko das ganze Team unterstützt, nicht nur mich.»

«Wir haben mit dem Auto ein paar sehr gute Fortschritte gemacht, aber wir konnten das auf der Strecke noch nicht zeigen, weil wir in Austin bei der Abstimmung des Fahrzeugs in die falsche Richtung gegangen sind. Ich bin ich zuversichtlich für diese Woche, denn wir wissen nun, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir müssen ein paar Dinge verändern, dann werden wir stärker zurückkommen», erklärt der aktuelle WM-Zweite.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10