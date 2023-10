George Russell: «Mexiko sollte zum Mercedes passen»

​GP-Sieger George Russell wurde beim USA-GP Fünfter (zwei Ränge gewonnen durch die Disqualifikation von Hamilton und Leclerc), aber happy ist der Engländer nicht. In Mexiko soll alles besser werden.

Mercedes-Fahrer George Russell ging als Fünfter in den Grossen Preis der USA, verlor gleich mal drei Ränge, wurde am Ende sichtlich enttäuschter Siebter. Durch den Ausschluss seines Stallgefährten Lewis Hamilton und von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Bodenplatten der Autos zu sehr abgewetzt) rückte Russell auf Rang 5 vor, aber in Mexiko seufzt der 25-Jährige Brite: «Was in Texas passiert ist, das passt zu meiner Saison.»

«Es ist das Jahr der verpassten Gelegenheit. Mein Start war schlecht, da stand ich schon mit dem Rücken zur Wand. Danach musste ich Sprit sparen und dem Motor Sorge tragen. Also war ich seine Sekunde pro Runde langsamer als normal. Auf mittelharten Reifen hatte ich dann eines der schnellsten Autos im Feld. Daher weiss ich – da wäre mehr drin gewesen.»

In Mexiko sagt der WM-Vierte von 2022: «In Mexiko ist alles ein wenig normaler als in Texas. Daher sehe ich auch keine Probleme auf uns zukommen wie in den USA, als Lewis Hamilton nach dem Grand Prix aus der Wertung genommen werden musste.»



«Die jüngsten Verbesserungen am Wagen haben sich bewährt, auch wenn ich das nicht so gut zeigen konnte. Aber unser Tempo zwischendurch war wirklich ermutigend, das gibt uns für die letzten Rennen der Saison Zuversicht.»



«Vor einem Jahr war wir hier in Mexiko stark, auf dem Papier sollte uns diese Strecke entgegenkommen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10