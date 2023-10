Christian Horner zu Sergio Pérez: «Der härteste Job»

​Der Mexikaner Sergio Pérez sucht nach seiner tollen Form vom Frühling. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Die Leute sollten nicht vergessen, dass Checo den härtesten Job der Welt hat.»

Im ersten Saisonteil fuhr der Mexikaner Sergio Pérez in bestechender Form – zwei Siege und drei Podestplätze in den ersten vier Rennen, WM-Führung.

Aber in Miami geschah mit Pérez etwas: «Checo» konnte von Pole-Position losfahren, musste sich aber Max Verstappen geschlagen geben, der von Startplatz 9 losgefahren war. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Da ist mental etwas passiert mit Sergio.»

Damit begann Max eine unfassbare Serie von zehn Siegen in Folge. Pérez gelang kein Sieg mehr, mehrmals zeigte er im Qualifying eine schwache Leistung, was seine Leistungen in den Grands Prix kompromittierte.

Christian Horner nimmt den 33-jährigen Routinier in Schutz: «Klar wünschen wir uns von Checo bessere Leistungen. Aber die Leute sollten nicht vergessen, dass er den härtesten Job der Welt hat.»

«Max fährt auf einem so unglaublich hohen Niveau, und er lässt nie auch nur eine Sekunde nach, und er macht so gut wie keine Fehler. Seine Stallgefährten sehen sich die Daten an und müssen mit Gedanken leben wie: ‘Wie um alles in der Welt konnte er dort so schnell sein?’ Ich glaube, du brauchst schon einen sehr starken Charakter, um neben Max nicht unterzugehen.»



«Ich glaube, es wäre für jeden Piloten extrem schwierig, Max die Stirn zu bieten. Vor allem in der gegenwärtigen Form von Verstappen.»



Pérez hat sich für das Rennen vor seinem Publikum viel vorgenommen. Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez sagt der sechsfache GP-Sieger: «Dieses Rennwochenende ist mit keinem anderen zu vergleichen. Hier will ich eine perfekte Leistung zeigen, und wenn es überhaupt einen Grand Prix gibt, den du gewinnen willst, dann ist es dieser hier.»



«Es gibt auch kein Rennwochenende, an welchem ich so viele Auftritte habe. Klar ist das ein anstrengendes Programm, aber das gehört dazu. Ab Freitag, wenn ich wieder im Rennwagen sitze, wird es dann ein wenig ruhiger.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10