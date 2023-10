Mexiko: Lokalmatador Sergio Pérez glaubt an Heimsieg

Zwei Mal stand Sergio Pérez bei seinem Heimrennen bereits auf dem Podest. Der grosse Traum vom Sieg vor heimischer Kulisse hat sich aber noch nicht erfüllt. Das will der Red Bull Racing-Star in diesem Jahr ändern.

Seit der Rückkehr des Grand Prix von Mexiko im WM-Kalender konnte Sergio Pérez nur einmal nicht im Heimspiel punkten: 2018 musste er seinen rosa Racing-Point-Renner wegen Bremsproblemen in der Box abstellen. Abgesehen davon gehörte der 33-Jährige aus Guadalajara immer zur Top-10 des Mexiko-GP: 2015 wurde er Achter, im darauffolgenden Jahr belegte er den zehnten Platz und 2017 beendete er sein Heimrennen auf Rang 7, ein Kunststück, das er 2019 wiederholte.

In der Corona-Saison 2020 war die Formel 1 nicht in Mexiko unterwegs, danach gehörte das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez wieder zum WM-Kalender und Sergio Pérez, der seit 2021 für das Red Bull Racing Team fährt, durfte sich in den vergangenen beiden Jahren als jeweils Dritter über einen Podestplatz vor heimischer Kulisse freuen.

Der grosse Triumph blieb bisher aber aus. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, ist der aktuelle WM-Zweite überzeugt. Er betont: «Es ist mein grösster Traum, den Heimsieg zu erzielen.» Und er erklärt: «Ich denke, die Leistungsdichte war in Austin höher, als es das GP-Ergebnis vermuten liess. Die Top-5 oder Top-6 trennten maximal zwei Zehntel, ich denke nur, dass wir durch den Sprint die Richtung etwas verfehlt haben.»

«Aber wir haben ganz sicher ein paar gute Fortschritte gemacht. Nach dem Rennen in Katar haben wir ein paar sehr gute Tage im Werk verbracht, in denen wir wirklich ins Detail gegangen sind und viele Dinge verstanden haben. Deshalb glaube ich, dass wir nun wieder vorne dabei sind», fügt der sechsfache GP-Sieger an.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10