Disqualifikationen von Austin: Das sagt Timo Glock

Nach dem Rennen von Austin wurden Lewis Hamilton und Charles Leclerc disqualifiziert. Der Mercedes-Pilot reagierte mit Unverständnis, der Ferrari-Star nahm die Strafe zähneknirschend hin. Das sagt GP-Veteran Timo Glock.

Die Freude über den zweiten Platz im GP auf dem Circuit of the Americas in Austin währte für Lewis Hamilton nicht lange. Denn wenige Stunden nach dem Rennen war klar: Der siebenfache Champion wurde vom Rennen disqualifiziert, weil die Bodenplatte an seinem GP-Auto nicht den Regeln entsprach. Das gleiche Schicksal ereilte Ferrari-Star Charles Leclerc, der den GP in Texas auf dem sechsten Platz beendet hatte.

Der Mercedes-Pilot reagierte mit Kritik an den Regelhütern auf den Ausschluss, während Leclerc von der Disqualifikation zwar überrascht wurde, diese aber zähneknirschend hinnahm. «Klar, ist das ärgerlich, aber Regeln sind Regeln, diese bittere Pille müssen wir schlucken», erklärte der Monegasse im Fahrerlager von Mexiko.

Der frühere GP-Pilot und heutige Sky-TV-Experte Timo Glock schreibt in seiner Kolumne zum nachträglichen Ausschluss der beiden GP-Stars: «Man versucht natürlich immer, die Fahrzeughöhe so niedrig wie möglich zu halten. In Austin war die grosse Problematik, dass die Strecke so uneben war und die Autos sehr oft aufgesetzt sind.»

Und der Deutsche erklärt: «Die beiden Autos waren anscheinend ein paar Millimeter zu tief, was der ausschlaggebende Punkt war, dass der Unterboden an den jeweiligen Messpunkten nicht mehr im Toleranzbereich war.Das kann passieren, wenn man an die Grenze geht. Schade für Mercedes und Ferrari, aber wahrscheinlich am ärgerlichsten für Lewis Hamilton, was auch die Fahrer-WM gegen Sergio Pérez angeht.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10