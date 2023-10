Champion Max Verstappen: Was die FIA vergessen hat

​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP gibt in Mexiko anhaltend zu reden. Weltmeister Max Verstappen findet, die FIA habe vielleicht etwas vergessen.

Mercedes-Star Lewis Hamilton fand die Art und Weise, wie er nach dem Traditions-GP der USA disqualifiziert wurde, einfach lächerlich. Für den anderen Disqualifizierten, Charles Leclerc im Ferrari, kam das Urteil aus heiterem Himmel.

Fakt bleibt: Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA prüfen im Anschluss an einen Grand Prix nach dem Zufallsprinzip vier Fahrzeuge, die ins Ziel gekommen sind. Welche Punkte an diesen vier Autos gecheckt werden, ist auch nicht immer gleich. Am Mercedes von Hamilton und am Ferrari von Leclerc war die Bodenplatte zu sehr abgeschliffen, gemäss Reglement hatten die Rennkommissare keine andere Wahl als den Ausschluss.

Auch Weltmeister Max Verstappen hat im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez über das unschöne Ende des fabelhaften GP-Wochenendes in Texas gesprochen. Der 26-jährige Niederländer beleuchtet dabei einen Aspekt, der bislang kaum thematisiert worden ist.

Max Verstappen sagt in seiner Medienrunde: «Grundsätzlich bin ich der Ansicht – niemand trickst. Das grosse Problem auf dem Circuit of the Americas war vielmehr, dass wir nur ein freies Training hatten, dann durfte die Abstimmung nicht mehr geändert werden, denn schon ging es in die Qualifikation für den Grand Prix.»



«Wenn du die Abstimmung nicht auf den Punkt gebracht hast, dann gibt es kaum noch Spielraum zum Reagieren. Du kannst den Reifendruck erhöhen, aber keiner will mit Ballonreifen herumfahren.»



«Diese Autos funktionieren dann am besten, wenn sie möglichst tief gelegt sind. Aber niemand würde hier absichtlich das Limit überschreiten, weil das Risiko viel zu gross ist, erwischt zu werden.»



«Die FIA prüft immer vier Autos, aber es ist rundweg unmöglich, alle Teile zu checken, sonst bräuchte die FIA 100 Mitarbeiter. Was ich aber finde: Wenn Auto in der Kontrolle hängengeblieben ist, dann müsste auch der zweite Wagen dieses Rennstalls geprüft werden. Üblicherweise ist die Abstimmung von zwei Autos des gleichen Teams recht ähnlich.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





WM-Stand (nach 18 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10