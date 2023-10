Christian Horner zu Verstappen: Held und Bösewicht

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner spricht im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt über die Ziele für die letzten Rennen und über Max Verstappen und Sergio Pérez in Mexiko.

Christian Horner in seiner erfolgreichsten Saison als Red Bull Racing-Teamchef: 17 Siege in 18 Rennen, Konstrukteurs-Pokalsieg, Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister, Sergio Pérez auf dem Weg zum zweiten WM-Schlussrang.

Horner sagt: «Wir sind noch lange nicht zu Ende mit dieser Saison. Wir haben noch nie am Schluss der Saison beide Piloten auf den ersten zwei Rängen gehabt, das wollen wir dieses Mal schaffen. Und wir wollen natürlich weitere Rennen gewinnen.»

Der 49-jährige Engländer weiter: «Das Gerücht ist nicht wahr, wonach Pérez seinen Platz bei uns nur behält, wenn er WM-Zweiter wird. Checo hat einen Vertrag mit uns bis Ende 2024, wir wissen genau, wozu er fähig ist. Schaut euch nur an, wie stark er im ersten Teil der Saison gefahren ist.»

«Er hat in Baku dominiert, er hat auf dem schwierigen Kurs von Saudi-Arabien gewonnen, er führte die WM an. Es liegt an uns, dass er sich im Auto so wohlfühlt, dass er sich wieder so stark einbringen kann wie in diesen ersten Rennen.»



Nach dem USA-GP auf dem Circuit of the Americas gab es Buhrufe für Sieger Max Verstappen. Christian Horner bleibt ganz entspannt: «So etwas perlt komplett an Max ab. Ab und zu bist du halt für gewisse Fans der Held, ab und zu der Bösewicht.»



«Max ist ein Vollblut-Racer, der inzwischen viel Erfahrung mit seinem gewaltigen Talent verbindet. Er fährt geduldig, er weiss genau, wann er das Tempo anziehen muss und wann er genau so schnell fahren kann, wie es notwendig ist, um die Nase vorn zu behalten. Seine Reife erstaunt mich immer wieder.»



«Ich mache mir auch hier in Mexiko keine Sorgen. Wir lieben es, nach Mexiko-Stadt zu kommen, wir lieben die Leidenschaft der mexikanischen Fans, die Atmosphäre ist einzigartig. Dass viele Fans hier vorwiegend hinter Checo stehen, dürfte niemanden besonders überraschen.»



«Klar hat Checo eine Chance, hier zu gewinnen. Er ist in Austin ein gutes Rennen gefahren, ein ganzes Land steht hier hinter ihm. Er ist trotz des ganzen Rummels ganz entspannt und hatte ein gutes erstes Training. Die Ausgangslage stimmt.»



Wie sieht Horner die Gegner? «Hinter uns verändert sich das Kräfteverhältnis ständig. Und es war klar, dass die Gegner näherrücken, wenn wir die Entwicklung des RB19 gestoppt haben. Und so erwarte ich auch hier ein hartes Stück Arbeit.»





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit