George Russell (10.): «Müssen das Tempo verbessern» 28.10.2023 - 12:35 Von Agnes Carlier

© Mercedes George Russell weiss, was Mercedes nach dem zweiten Training verbessern muss

George Russell war am Trainingsfreitag in Mexiko nur eine Stunde im Einsatz, weil er sein Auto in der ersten Session Frederik Vesti überlassen musste. Obwohl er es in die Top-10 schaffte, fordert er Fortschritte.