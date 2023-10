Christian Horner: «Man lernt auch beim Siegen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner feiert mit Max Verstappen in diesem Jahr einen Erfolg nach dem anderen. Das bedeutet aber nicht, dass die Weltmeister-Truppe nichts dazulernt, betont der Brite.

18 Grands Prix haben die Formel-1-Stars in diesem Jahr bestritten und 17 Mal strahlte ein Red Bull Racing-Pilot vom höchsten Podesttreppchen. Max Verstappen, der sich in Katar zum dritten Mal in Folge zum Champion krönte, triumphierte 15 Mal, zwei Mal war es Sergio Pérez, der die Ziellinie als Erster kreuzte. Nur in Singapur siegte mit Ferrari-Star Carlos Sainz ein Gegner des Red Bull Racing Teams.

Angesichts dieser Überlegenheit überrascht es nicht, dass sich das Team aus Milton Keynes bereits seit längerer Zeit auf die Entwicklung des Autos für die nächste Saison konzentriert. Zumal die Weltmeister-Mannschaft bei der Arbeit im Windkanal durch die Budgetdeckel-Strafe, die sie kassiert hat, eingeschränkt ist.

Dennoch bleiben die Lehren nicht aus, wie Horner betont: «Wir haben unsere Performance seit der Sommerpause kaum verbessert, denn wegen der Restriktionen bei der Windkanal-Arbeit haben wir beschlossen, die zur Verfügung stehende Zeit in den RB20 für das nächste Jahr zu investieren und den RB19 nicht mehr weiterzuentwickeln. Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts dazulernen, was wir für 2024 nutzen können.»

«Klar, solange akzeptierst, dass es etwas zu lernen gibt, wenn du unterliegst, lernst du bei Niederlagen am meisten dazu. Aber auch bei Rennen, die du für dich entscheidest, gibt es immer ein paar Sachen, die du hättest besser machen können», erklärt der 49-Jährige.

«Wenn man etwa das letzte Wochenende anschaut. Da waren wir am Samstag stark unterwegs, aber am Sonntag waren unsere Gegner nah dran. Du kannst dich nie auf deinen Lorbeeren ausruhen», ist sich Horner bewusst. «Du musst weiter Gas geben und nach vorne blicken, denn es ist klar, dass jeder hinter dir dasselbe tut.»

