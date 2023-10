3. Training Mexiko: Verstappen 1., Albon sensationell

​Drittes Training zum Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: Bestzeit für Max Verstappen, starke Leistung von Alex Albon im Williams, Hamilton hingegen enttäuscht.

Drittes Training zum Traditions-GP von Mexiko, die letzte Gelegenheit für die 20 Piloten, die Abstimmung ihrer Rennwagen zu verfeinern, bevor es um 23.00 Uhr europäischer Zeit in die Qualifikation geht.

Bei 21 Grad und harmlosen Wolken am Himmel gingen die Piloten auf die 42 Grad warme Strecke. Formel-1-Champion Jenson Button: «Eines der grossen Probleme hier – je wärmer die Bahn wird, desto schwieriger das Reifen-Management. Die Reifen neigen hier schnell mal zum Überhitzen. Von den Kühlproblemen für Motoren und Bremsen in der dünnen Luft ganz zu schweigen. Die Fahrer müssen irre aufpassen, nicht mit der Brechstange zu fahren. Dann sind die Reifen ratz-fatz am Ende. Die weichen Reifen halten auf der heissen Bahn nur knapp eine Runde.»

Frühe Bestzeit von Valtteri Bottas, der sich mit dem Alfa Romeo hier sichtlich wohlfühlt. Der Alfa Romeo mag keine Bodenwellen wie in Texas, und die Mexiko-Bahn ist gemessen daran glatt wie ein Billardtisch.

Die schnellste Zeit des Finnen hielt nur, bis die Ferrari auf die Strecke gingen – Charles Leclerc vor Carlos Sainz, wie in den ersten zwei freien Trainings. Lando Norris im McLaren auf Rang 3, die Runde aber voller Fahrfehler.



Lewis Hamilton schien sich im Mercedes wohler zu fühlen als am Freitag: neue Bestzeit, 69 Tausendstelsekunden vor Leclerc. Dann kam George Russell, fast sechs Zehntel schneller als Hamilton!



Alpine-Fahrer Pierre Gasly kreiselte am Eingang der Stadionpassage, konnte aber einen Einschlag verhindern.



Top-Ten nach 15 Minuten: Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tsunoda, Ocon, Bottas und Zhou. Der Australier Piastri schimpfte am Funk: «Handling und Grip auf der Hinterachse sind fürchterlich.»



Erst nach 20 Minuten liess sich Weltmeister Max Verstappen erstmals auf der Bahn sehen, ebenso wie Nico Hülkenberg im Haas-Rennwagen. Red Bull Racing behält die Fahrer im dritten freien Training oft eine ganze Weile in der Box, während die Strecke schneller und schneller wird.



Carlos Sainz versemmelte eine weitere schnelle Runde auf einem Randstein und wurde dann von Bottas aufgehalten, Hülkenberg rückte auf Rang 8 – aber nun nahmen Max Verstappen und Sergio Pérez Anlauf.



Pérez liess auf seiner schnellen Runde kurz das linke Vorderrad blockieren, dazu kamen weitere Patzer, nur Vierter. Verstappens Auto wirkte nervös, der Niederländer 73 Tausendstel hinter Russell Zweiter.



Haas-Fahrer Kevin Magnussen berichtete, ein Rad sei locker, er komme wieder an die Box. Das linke Hinterrad stellte sich als beschädigt heraus, daher wartete der Däne bis zum Schluss des Trainings, um seinen letzten zur Verfügung stehenden Reifensatz abzufeuern.



Williams-Fahrer Logan Sargeant liess mit Rang 6 aufhorchen. Nach der Disqualifikation von Hamilton und Leclerc rückte er auf Rang 10 hoch in Texas, damit erster Formel-1-Punktesammler aus den USA seit Michael Andretti 1993 in Monza und erster beim Heim-GP seit Eddie Cheever 1990 in Phoenix!



Stand nach 30 Minuten: Russell, Verstappen, Pérez, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Sargeant, Albon und Norris, Hülkenberg auf P13, Alonso nur auf P14.



Daniel Ricciardo rückte auf Rang 4 hoch, der Australier ist hier schon das ganze Wochenende gut unterwegs. Die gute Rundenzeit von Daniel kam auch durch einen Windschatten seines Stallgefährten Tsunoda zustande. Ricciardo stand hier 2018 auf Pole.



Max Verstappen liess die Abstimmung verändern und ging mit weichen Reifen erneut auf die Bahn: neue Bestzeit, 215 Tausendstel vor Russell.



Fernando Alonso rückte auf P11 hoch, dies aber auf mittelharten Reifen; die meisten Piloten jetzt mit Dauerläufen beschäftigt.



Williams ist schon das ganze Wochenende stark – neue Bestzeit von Alex Albon nach 43 Minuten, vier Zehntel vor Max Verstappen, wow! Selbst wenn die Gegner mehr Sprit im Tank haben, ist das eine tolle Rundenzeit des Thai-Briten.



Die Fahrer jetzt wieder vermehrt auf weichen Reifen unterwegs, die Reihenfolge änderte ständig. Russell und Piastri rückten vor, die Bestzeit von Albon hielt.



Lewis Hamilton wirkte am Funk ratlos, was drei Zehntel Rückstand auf George Russell anging: «Wo verlor ich all diese Zeit?» fragte der Mercedes-Star.



10 Minuten vor Schluss rückte Verstappen das Bild wieder zurecht – neue Bestzeit, 70 Tausendstel vor Albon und Sergio Pérez, die gleiche Reihenfolge wie im ersten Training.



Dann kamen die Ferrari-Fahrer: Aber Leclerc wurde von Magnussen aufgehalten, Sainz rutschte neben die Bahn, um dem Aston Martin von Stroll zu entgehen. Carlos am Funk: «Wenn das keine Strafe gibt, dann verstehe ich die welt nicht mehr.»



Wie schnell die Ferrari wirklich sind, wird sich erst in der Quali zeigen.





3. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,887 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04. George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,831

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit