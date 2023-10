Alex Albon 2. hinter Verstappen: Staunen bei Williams

​Der Thai-Brite Alexaner Albon ist im ersten und dritten Training zum Grossen Preis von Mexiko jeweils Zweiter geworden hinter Max Verstappen. Staunen bei Williams über den tollen Speed.

Wow, was für eine Runde! Der 27-jährige Londoner Alex Albon hat im dritten freien Training zum Traditions-GP von Mexiko mal eben die zweitschnellste Rundenzeit auf die Bahn gepfeffert, nur 70 Tausendstel hinter Leader Max Verstappen.

Schon im ersten Training hatte der WM-Siebte von 2020 mit der zweitschnellsten Zeit geglänzt, ebenfalls hinter Verstappen, ebenfalls vor Sergio Pérez, für den Albon bei Red Bull Racing Ende 2020 Platz machen musste. Ein Jahr lang fuhr Alex keine Rennen, seit Anfang 2022 sitzt er im Williams.

Formel-1-Champion Jenson Button sagt: «Jeder weiss, wie windschlüpfig der Rennwagen von Williams ist, das zeigen immer wieder die Radarmessungen an der Strecke. Aber diese Zeit ist wirklich der Hammer.»

Dennoch bleibt Williams-Markenbotschafter Button vorsichtig: «Ich kann mir vorstellen, dass die Gegner noch nicht alle mit fast leerem Tank gefahren sind, und beide Ferrari-Piloten konnten im dritten Training keine schnelle Runde fahren, dennoch musst du eine solche Zeit erst mal fahren.»



Dave Robson ist bei Williams für die Leistungsfähigkeit der Rennwagen zuständig. Der Techniker sagt: «Ganz ehrlich – wir sind selber ein wenig erstaunt über diese Zeiten.»



«Was wir sehen können: Alex hat das volle Vertrauen ins Auto, von der ersten Mexiko-Runde an, und wenn ein Pilot sich Rennwagen wohlfühlt, dann fällt es ihm leichter, schnelle Zeiten zu fahren. Wir sehen auch bei Logan Sargeant, dass unser Auto hier konkurrenzfähig ist.»



«Hier geht es nicht nur um vollen Abtrieb, es geht um aerodynamische Effizienz, und wir scheinen den Spagat zwischen Downforce und Kühlung derzeit gut zu schaffen.»



Albon selber sagt bescheiden: «Es läuft besser als erwartet. Aber wir hatten von Anfang an eine gute Abstimmung und konnten uns ständig verbessern. Ich ging davon aus, dass sich andere Teams einfach ein wenig schwerer tun.»



Aber bis zum Schluss eines dritten Trainings sollten diese Rennställe Boden gutgemacht haben – Alex Albon ist aber erneut erster Verstappen-Verfolger. Alex: «Hier ist das Handling immer ein wenig seltsam. Wegen der dünnen Luft fühlt sich der Wagen trotz steil gestellter Flügel nervös an. Ich bleibe bei meinem Ziel – ein Platz in den Top-Ten wäre schön, ein Platz in den Top-Fünf würde mich überglücklich machen.»



Die beste Quali-Leistung von Albon in dieser Saison: Startplatz 4 bei Mischverhältnissen in Zandvoort, Startplatz 6 auf trockener Bahn in Monza.





3. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,887 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,139

04. George Russell (GB), Mercedes, +0,361

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,505

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,550

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,563

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,593

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,612

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,635

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,831

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,030

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,083

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,207

15. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,406

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,433

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,584

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,622

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,686

20. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,952





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, ohne Zeit