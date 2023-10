Christian Horner: «Wir haben uns gut geschlagen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt: «Solange wir in der ersten Runde keine Probleme haben, sollten wir gut aufgestellt sein»

Im Qualifying von Mexiko waren die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz schneller als Max Verstappen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gratuliert der Konkurrenz, lobt aber auch seine Schützlinge.

Damit hatte keiner so richtig gerechnet, auch nicht die Ferrari-Teammitglieder selbst: Im Qualifying zum Mexiko-GP drehte Charles Leclerc die schnellste Runde, sein Teamkollege Carlos Sainz reihte sich gleich dahinter ein. Erst auf Platz 3 folgte Champion Max Verstappen, dem am Ende weniger als eine Zehntel auf die Pole-Zeit des Monegassen fehlte.

Der Niederländer war nicht der einzige aus der Red Bull-Familie, der eine gute Leistung zeigte. Auch sein Teamkollege Sergio Pérez kassierte für seinen Auftritt vor heimischer Kulisse Lob von Teamchef Christian Horner, genauso wie Daniel Ricciardo aus dem Schwesternteam AlphaTauri. Der Brite verpasste es aber auch nicht, die gute Leistung der Konkurrenz zu würdigen.

«Das war kein Qualifying, wie wir es normalerweise kennen», hielt Horner, fest, und fasste zusammen: «Wir haben uns gut geschlagen, aber Ferrari hat am Ende wirklich alles herausgeholt. Ich glaube, sie waren selbst überrascht. In Q1 und Q2 schienen sie noch kämpfen zu müssen, und dann legten sie im ersten Run in Q3 eine sehr starke Zeit hin. Im zweiten Lauf konnten sie sich dann nicht verbessern.»

Mit Blick auf den dreifachen Weltmeister aus den eigenen Reihen erklärte der 49-Jährige: «Max fuhr eine starke Runde, aber es war nicht genug. Gratulation an Ferrari, sie waren in einer sehr verwirrenden Session sehr schnell.»

Horner betonte aber auch: «Es ist auch gut, Daniel auf dem vierten und Checo auf fünften Platz zu sehen.» Und er beteuerte: «Wir freuen uns auf das Rennen. Wir haben ein gutes Rennauto, und solange wir in der ersten Runde keine Probleme haben, sollten wir gut aufgestellt sein. Auf dieser Strecke möchte man nicht unbedingt ganz vorne starten, da der Weg bis zur ersten Kurve sehr lang ist. Ich bin gespannt, ob Ferrari versucht, die Strecke zu blockieren, aber es ist eine ziemlich breite Piste. Uns erwartet auf jeden Fall ein spannender GP.»

Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit