Fred Vasseur: «Ein langer Weg bis zur ersten Kurve»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur durfte sich nach dem Qualifying über die Mexiko-Pole von Charles Leclerc und Platz 2 von Carlos Sainz freuen. Der Franzose weiss aber, dass die Punkte erst im Rennen verteilt werden.

«Nach dem dritten freien Training war ich überzeugt, dass wir gut abschneiden könnten, aber vielleicht nicht so gut», gestand Fred Vasseur nach dem Qualifying in Mexiko, in dem vor allem ein Faktor über Erfolg und Niederlage entschied.

«Die Leistung wurde diesmal hauptsächlich von den Reifen bestimmt, denn wenn man am Anfang der Runde zu viel wollte, bestand das Risiko, dass sie gegen Ende des Umlaufs abbauen», erklärte der Ferrari-Teamchef.

«Wir kamen in Q1 und Q2 sehr gut zurecht, und wir hatten den Vorteil, dass wir für Q3 sowohl für Charles als auch für Carlos zwei neue Sätze der weichen Mischung hatten, und die ersten schnellen Runden erwiesen sich als die besten», freute sich der Franzose, der gleichzeitig mahnte: «Natürlich freuen wir uns über das Qualifying-Ergebnis, aber wir dürfen nicht abheben.»

«Wir konzentrieren uns bereits darauf, wie wir diese Leistung im Rennen in das bestmögliche Ergebnis umwandeln können, denn wir haben gesehen, dass das Feld sehr eng beisammen ist. Es ist auch ein sehr langer Weg bis zur ersten Kurve und der Windschatten ist hier ein wichtiger Faktor. Aber wir ziehen es trotzdem vor, aus der ersten Startreihe loszufahren. Dass beide Fahrer nur sechs Hundertstel voneinander getrennt sind, zeigt, dass das Team einen guten Job macht», ergänzte der 55-jährige Ingenieur.



Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit