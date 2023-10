Max Verstappen zu Carlos Sainz: «Willst du tauschen?»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz beklagte die Tatsache, dass er in Mexiko von der dreckigen Seite der Piste losfahren muss. Red Bull Racing-Star Max Verstappen machte ihm daraufhin ein grosszügiges Angebot.

Wie schon in Austin sicherte sich Charles Leclerc auch auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die Pole-Position zum Rennen. Und in Mexiko lieferte auch sein Teamkollege Carlos Sainz eine starke Leistung ab, weshalb sich die beiden Ferrari-Stars die erste Startreihe teilen werden. Doch hinter der roten Front reiht sich Max Verstappen als Drittschnellster ein.

Und der Formel-1-Champion weiss, dass er die Möglichkeit hat, auf dem langen Weg zur ersten Kurve vom Windschatten seiner Vordermänner zu profitieren und an ihnen vorbeizuziehen. Auf die Frage, wie sich Polesetter Leclerc den Start vorstelle, erklärte der Monegasse in der Pressekonferenz nach dem Qualifying: «Das wird wie zu Kart-Zeiten! Nein, ganz ehrlich, darüber haben wir noch nicht gesprochen.»

«Aber es ist schwer vorhersehbar, was passieren wird. Es geht im Grunde darum, wie gut jeder von der Linie wegkommt. Danach werden wir uns einfach anpassen», fügte der fünffache GP-Sieger an. Und er verriet: «Wir werden wohl nicht zu viele Risiken eingehen. Doch es ist abgesehen davon schwierig einschätzbar, was auf den ersten Metern passieren wird. Es hängt ganz davon ab, ob ich einen guten oder schlechten Start hinlege, deshalb lässt es sich auch schwer planen, wenn es um die erste Runde geht.»

Sainz stimmte seinem Stallgefährten zu: «Das ist unmöglich vorhersehbar.» Und er klagte: «Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich von der dreckigen Seite ins Rennen starte, und auf dieser Strecke macht das einen ziemlich grossen Unterschied. Ich hatte fast erwartet, dass Max mich im Quali schlägt und ich von der dritten Position besser wegkommen kann.»

Verstappen bot ihm dann an: «Willst du tauschen?» Worauf Sainz antwortete: «Weisst du, das ziehe ich in Erwägung! Ich denke, wir werden einen guten Start erleben und auf dem Weg zur ersten Kurve unseren Spass haben. Und ich glaube, dass Max angreifen wird. Wir werden beide versuchen, einen Windschatten zu bekommen. Die Fahrt bis zur ersten Kurve ist auf dieser Strecke immer ein Vergnügen.»

Qualifying, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,166 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,233

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,263

04. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:17,382

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,423

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,454

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,623

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,674

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,032

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,521

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,524

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,738

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,080

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,163

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,227

19. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,554

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit