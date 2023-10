Glock zu Nico Hülkenberg: «Tut mir jedes Mal weh» 30.10.2023 - 16:15 Von Andreas Reiners

© LAT Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg war beim Mexiko-GP in der Schlussphase mit seinem Haas in den Punkten, am Ende blieb nur Platz 13. Timo Glock hat jede Menge Mitleid.