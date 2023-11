Max Verstappen: «Das wäre besser für alle» 02.11.2023 - 16:57 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen mahnt in Brasilien: «Vergangenes Jahr hatten wir hier kein grossartiges Wochenende»

Mit dem 1. Platz hat Max Verstappen in Mexiko den Rekord für die meisten GP-Siege in einer Saison auf 16 erhöht. Dennoch blickt der Red Bull Racing-Star nicht allzu optimistisch auf das Rennwochenende in São Paulo.