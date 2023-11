Carlos Sainz (Ferrari): Drei Podestplätze geschenkt

​Skurrile Zwischenbilanz für den Spanier Carlos Sainz (Ferrari): Bei drei seiner 18 Formel-1-Platzierungen unter den besten Drei stand der 29-jährige Madrilene überhaupt nicht auf dem Siegerpodest.

Was haben Interlagos 2019, Ungarn 2021 und Texas 2023 gemeinsam? Genau – im Zweijahrestakt erhält Carlos Sainz einen Pokal für die Platzierung unter den besten Drei, ohne zuvor auf dem Siegerpodest gestanden zu haben!

Interlagos 2019: Fünfsekundenstrafe für Lewis Hamilton nach dem Rennen wegen einer Kollision mit Alex Albon, daher Rückfall auf Rang 4. Der damalige McLaren-Fahrer Carlos Sainz kommt so zu seiner ersten Top-Drei-Platzierung in der Königsklasse, ohne an der Siegerzeremonie teilgenommen zu haben. McLaren enterte später das Podest (eigentlich nicht erlaubt, aber die FIA bewies gesunden Menschenverstand) und holte die Champagner-Dusche für Rang 3 in einer kleinen Feier nach.

Ungarn 2021: Nach dem Grand Prix wird Sebastian Vettel aus der Wertung genommen, weil aus dem Tank seines Aston Martin keine Spritprobe gezogen werden kann. Vettel verliert Rang 2, Hamilton und Sainz rücken nach auf 2 und 3.

Austin 2023: Dieses Mal trifft es Lewis Hamilton – Platz 2 futsch wegen zu stark abgeschliffener Bodenplatte am Mercedes, nun rückten Norris und Sainz nach auf 2 und 3.



In Brasilien stand Sainz auch 2022 als Dritter auf dem Siegerpodest, nun mit Ferrari. Vor dem kommenden GP-Wochenende sagt der gegenwärtige WM-Vierte: «Was das Kräfteverhältnis angeht, so habe ich den Eindruck, dass Mercedes die Oberhand hat.»



«Es zieht sich durch fast die ganze Saison, dass wir in der Quali bisweilen sehr stark sind, sie hingegen im Rennen schneller sind. Das hat meist etwas mit den Reifen zu tun – wir sind in den Grands Prix zu wenig konstant. Im heiklen Zusammenspiel zwischen Pistenbeschaffenheit und -temperatur sowie der jeweiligen Reifenmischung und auch der Art und Weise, wie Charles und ich die Walzen benutzen, können die Rennteile sehr unterschiedlich ausfallen. Daran müssen wir arbeiten.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12