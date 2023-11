Sergio Perez: «War einen halben Tag lang traurig»

Der Mexiko-GP verlief für Sergio Pérez enttäuschend. Er wollte sein Heimpublikum mit einem Sieg belohnen, kam aber nicht über die erste Kurve hinaus. Lange trauerte er der verpassten Chance nicht nach.

«Ich will mein Heimrennen gewinnen und werde alles daran setzen», kündigte Sergio «Checo» Pérez vor dem jüngsten Kräftemessen der Formel 1 in Mexiko an. Der Lokalmatador hatte in Mexiko bereits zwei Podestplätze feiern können, in den Jahren 2021 und 2022 beendete er das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez jeweils auf dem dritten Platz.

Diesmal wollte er den Sieg erringen und entsprechend ambitioniert ging der Red Bull Racing-Routinier ans Werk. Doch er wollte zu viel und griff Polesetter Charles Leclerc bereits in der ersten Kurve an. Neben dem Monegassen versuchte dort allerdings Pérez’ Teamkollege Max Verstappen am Ferrari vorbeizuziehen, was dem Champion wegen der Kollision, die sich zwischen seinem Teamkollegen und Leclerc ereignete, auch mit Leichtigkeit gelang.

Der 26-Jährige aus Monte Carlo hatte Glück und konnte weiterfahren, für Pérez war das Heimspiel hingegen gelaufen. Die Trauer darüber hielt bis zum nächsten Tag an, wie der 33-Jährige aus Guadalajara in Brasilien verrät: «Ich war am Montag für einen halben Tag traurig, dann habe ich das abgehakt.» Als Sportler wisse er, dass es manchmal so lauf.

«Aber ich lasse den Kopf nicht hängen, denn ich habe mein Bestes gegeben, und darauf bin ich auch stolz», betont der sechsfache GP-Sieger trotzig. In Brasilien will er nun endlich beweisen, dass es nach einer Leistungskrise wieder bergauf geht. «Ich denke, die vergangenen beiden Rennwochenenden waren wirklich gut, wir haben es nur nicht richtig zeigen können im letzten Rennen. Aber wir haben definitiv einige Fortschritte gemacht und ich bin optimistisch, dass wir an diesem Wochenende endlich das Tempo zeigen können, das wir auch haben.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12