Toto Wolff (Mercedes): «Nur Narren sind Optimisten»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff durfte sich in Mexiko über den zweiten Platz von Lewis Hamilton freuen. Der Brite war schon in Austin schnell unterwegs. Der Wiener warnt dennoch davor, zu optimistisch zu sein.

Im vergangenen Jahr konnte George Russell in Brasilien den ersten und einzigen Saisonsieg für das Mercedes-Team erobern und in diesem Jahr ist das Werksteam der Sternmarke mit guten Karten zum Interlagos-Rundkurs gereist. Beim jüngsten GP in Mexiko konnte Lewis Hamilton den zweiten Platz erringen.

Bereits in Austin hatte der siebenfache Weltmeister die Ziellinie als Zweiter gekreuzt, hinterher aber seinen Podestplatz wieder verloren, weil die Bodenplatte an seinem Auto zu abgewetzt war und nicht mehr den Regeln entsprach. Die gute Form war dennoch klar erkennbar und auch mit Blick auf das Rennwochenende in São Paulo vielversprechend.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will die Hoffnungen vor dem Start des Rennwochenendes dennoch nicht schüren, er mahnt auf die Frage, ob Mercedes in Brasilien um den Sieg mitkämpfen kann. «Ich weiss nicht. Wenn ich hier zu optimistisch bin… Nur Narren sind Optimisten. Ich bevorzuge es, nicht abzuheben, die bestmögliche Arbeit abzuliefern und im Qualifying eine gute Ausgangslage zu schaffen. Dann können wir Max Verstappen hoffentlich herausfordern.»

«Wir haben nun das letzte von drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden und wir konnten zuletzt zwar einen guten Schritt nach vorne machen. Aber unser Auto ist dennoch manchmal schwierig zu meistern. Wir werden nun versuchen, mit einer guten Basis ins Wochenende von Interlagos zu starten und dann schauen wir, was wir damit erreichen können», ergänzt der Wiener.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12