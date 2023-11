George Russell (4./Mercedes): «Eine bittere Pille»

Mercedes-Pilot George Russell belegte im Sprint von Brasilien zwar den 4. Platz, kam aber mehr als 25 Sekunden nach dem Sieger ins Ziel. «Wir sind nicht allzu optimistisch», sagt er mit Blick auf den anstehenden GP.

Für George Russell begann der Sprint auf dem Autódromo José Carlos Pace in São Paulo vielversprechend. Der Mercedes-Pilot fuhr von Startplatz 4 aus der zweiten Reihe los und kam schnell an Sergio Pérez vorbei. Danach schnappte er sich Polesetter Lando Norris, der die Führung bereits in der ersten Kurve an Max Verstappen verloren hatte.

Doch im Verlauf des Rennens hatte Russell keine Chance gegen die direkten Konkurrenten und am Ende kam er hinter Verstappen, Norris und Pérez als Vierter ins Ziel. Noch mehr als die Positionsverluste bedauerte er den grossen Rückstand auf die Spitze, denn der Sternfahrer kreuzte die Ziellinie 25,879 sec nach dem Sieger.

«Das war eine bittere Pille», erklärte Russell im «Sky Sports F1»-Interview denn auch sichtlich niedergeschlagen. «Und es war auch ziemlich verwirrend. Leider hängt alles von den Reifen ab und davon, ob man sie ins richtige Arbeitsfenster bringt. Speziell in den vergangenen beiden Rennwochenenden hat niemand wirklich verstanden, wann die Reifen gut funktionieren, trotzdem konnten einige eine gute Performance zeigen, wie etwa Ferrari im Qualifying in der vergangenen Woche.»

«Wir haben beim Renntempo auch Fortschritte gemacht, aber im Sprint war unser Speed im Renntrimm plötzlich nicht mehr gut, und damit haben wir nicht gerechnet. Wir hatten in Etwa das Tempo, das ich erwartet hatte, es war nur so, dass alle anderen deutlich schneller waren», seufzte der 25-Jährige, und betonte angesichts seines Rückstands auf den Spitzenreiter: «So weit weg waren wir noch nie.»

«Mir fehlten mehr als 25 Sekunden, und das in einem 24-Runden-Rennen. Das bedeutet, wir haben auch mehr als eine Sekunde pro Runde verloren, und das hat uns ziemlich überrascht», gestand Russell, der über seine Erfolgsaussichten beim anstehenden GP von São Paulo sagt: «Ich weiss nicht, wie es wird, wir sind jetzt nicht allzu optimistisch, aber die Bedingungen sollten sich ändern und das kann alles auf den Kopf stellen. Es sind drei Grad, die der Unterschied betragen soll, und das hört sich nicht nach viel an. In diesen Autos mit diesen Reifen ist das aber eine Welt. Ich hoffe, dass uns das in die Hände spielt, aber das ist natürlich nicht garantiert.»

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12