Lando Norris (2.): «War ein bisschen zu konservativ» 05.11.2023 - 16:00 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lando Norris sagte zum Überholmanöver von Russell: «Da habe ich wohl ein wenig geschlafen»

McLaren-Pilot Lando Norris durfte den Sprint in Interlagos vom besten Startplatz in Angriff nehmen. Die Führung verlor er aber bereits in der ersten Kurve. Den Start will er sich deshalb nochmals genauer ansehen.