Charles Leclerc zum Crash: «Ich konnte nichts tun»

Charles Leclerc schaffte es in São Paulo zwar in die GP-Startaufstellung, aber nicht zum Start

Aus der ersten Startreihe wollte Charles Leclerc in São Paulo ein starkes GP-Ergebnis einfahren. Der Ferrari-Star, der den Sprint tags zuvor auf Platz 5 beendet hatte, flog aber schon auf der Aufwärmrunde ab.

Die erste bittere Pille gab es für die Ferrari-Crew schon vor dem Start zum Grand Prix in Interlagos. Denn auf der Aufwärmrunde flog Charles Leclerc in der siebten Kurve ab. Der Monegasse erlitt einen technischen Defekt, er drehte sich in die Streckenbegrenzung und ärgerte sich am Funk: «Ich habe die Hydraulik verloren. Warum nur habe ich so viel Pech?»

Während die Gegner des 26-Jährigen den Start absolvierten, kam er in der Boxengasse an und erklärte kurz darauf vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Ich konnte nicht mehr steuern und fuhr geradeaus, weil die Hydraulik versagt hat.»

«Ich glaube aber nicht, dass es ein Hydraulik-Problem war. Ich denke, ich weiss, was los war, aber ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen. Wegen einer Sache mit dem Motor blockierten die Hinterräder und ich drehte mich von der Piste und erwischte die Wand. Ich konnte nichts tun», fuhr der fünffache GP-Sieger fort.

Leclerc glaubt nicht, dass die Sorgen, die er in São Paulo bekundete, mit dem Hydraulik-Problem vergleichbar sind, die sein Teamkollege beim vorangegangenen Rennen in Mexiko bekundet hatte. «Ich habe das natürlich noch nicht im Detail angeschaut, aber was das Team bisher gesehen hat, weist darauf hin, dass es etwas ganz Anderes war.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12