Alonso: Pérez-Kampf härter als Duell mit Schumacher

Fernando Alonso und Sergio Pérez begeisterten mit ihrem Rad-an-Rad-Duell beim Brasilien-GP die Fans. Alonso erinnerte sich an einen Zweikampf mit Michael Schumacher zurück.

Als die Frage nach dem Vergleich mit einem legendären Zweikampf mit Michael Schumacher kam, konnte sich Fernando Alonso natürlich sofort erinnern.

«Ja, ich erinnere mich», sagte Alonso nach dem Brasilien-GP und scherzte in Richtung von McLaren-Pilot Lando Norris: «Wie alt warst du? Fünf!? (war er damals tatsächlich)».

Zuvor hatte sich Alonso einen packenden Zweikampf mit Sergio Pérez geliefert, der die Fans begeisterte, und aus dem Alonso als Sieger hervorging, was ihm Platz drei einbrachte.

2005 konnte Alonso die Siegesserie der Familie Schumacher durchbrechen, als Michael und Ralf Schumacher die Rennen von 1999 bis 2004 sowie die Ausgabe 2006 gewannen (Ralf siegte 2001, Michael bei den anderen Rennen).

Alonso und Rekord-Champion Schumacher kämpften 2005 Rad an Rad, am Ende hatte Alonso im Renault 0,2 Sekunden Vorsprung auf Schumacher, der sich 2006 revanchierte. Die WM-Titel holte in beiden Jahren allerdings Alonso.

Zum Vergleich des Duells 2023 mit 2005 meinte Alonso: «2005 war es einfacher, weil es kein DRS gab. Jetzt, mit dem DRS, ist es ein bisschen anders, und man muss die Dinge auch ein bisschen anders angehen. Auch der Umgang mit den Reifen ist ganz anders als damals, als man den Reifen ganz ausreizen konnte.»

Alonso weiter: «Wenn du 2005 die Position verlierst, dann heißt es bye bye, du kannst dich nicht mehr erholen, und hier hatte ich eine weitere Chance. Es wurde eingeführt, um eine etwas bessere Show zu bieten, und heute ist ein gutes Beispiel dafür, weil man zwei Runden vor Schluss überholt wird und dann eine weitere Chance hat, besonders hier in Brasilien.»

Es sei ein spektakuläres Wochenende gewesen, wie immer in Brasilien, so Alonso: «Manchmal ist es das Wetter, das für diese großartige Show sorgt, und ich denke, dass wir an diesem Wochenende unglaubliche Rennen gesehen haben. Diese Strecke hat etwas an sich, das der Formel 1 immer eine perfekte Gelegenheit bietet, zu glänzen, und das war schön.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12