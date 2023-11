Mercedes schwach: Folge der Disqualifikation in USA?

​Mercedes hatte vor einem Jahr in Brasilien mit George Russell einen tollen Sieg eingefahren, nun ist nicht mehr drin gewesen als Rang 8 für Lewis Hamilton. Eine direkte Folge von Hamiltons Ausschluss in Texas?

Die Mercedes-Fahrer sind nach dem Grossen Preis von Sãó Paulo sehr enttäuscht: George Russell, der vor einem Jahr hier seinen ersten GP-Triumph feierte, wurde aus dem Rennen geholt, bevor die erhöhte Öltemperatur zu einem Motorschaden führte. Lewis Hamilton konnte den Speed seiner Gegner nicht mitgehen und wurde lediglich Achter.

Im Fahrerlager kursierte: Mercedes habe an einem weiteren Sprintwochenende die Befürchtung gehabt, wie in Austin (Texas) Gefahr zu laufen, aus dem Rennen genommen werden zu müssen – wegen zu stark abgeschliffener Bodenplatte. Damals ging Rang 2 von Hamilton verloren.

Die Unterstellung nun: Mercedes habe die Bodenfreiheit so erhöht, dass eine übermässige Abnutzung der Platte zwar nicht möglich sei, doch je höher ein modernes Flügelauto getrimmt ist, desto mehr Leistungsfähigkeit geht verloren.

Teamchef Toto Wolff ist nach dem Traditionsrennen in Interlagos auf diesen Zusammenhang angesprochen worden. Der Österreicher sagt dazu: «Es ist wahr, dass wir die Bodenfreiheit nach oben verstellt haben, und das ist natürlich eine direkte Folge der Disqualifikation in Texas. Aber ich glaube nicht, dass dies der Hauptgrund ist, wieso wir weniger konkurrenzfähig als erhofft gewesen sind.»

«Ich glaube vielmehr, dass mit dem Wagen mechanisch fundamental etwas nicht in Ordnung ist. Es liegt nicht an einem einzelnen Element wie an einem zu sehr auf Abtrieb getrimmten Flügel oder an der Bodenfreiheit, die ein oder zwei Millimeter grösser ist. Ein Flügel mit mehr Luftwiderstand oder höhere Bodenfreiheit, das kostet Zeit, gewiss, aber das ist keine Erklärung dafür, wieso wir in Brasilien so komplett neben den Schuhen gestanden haben. Da muss mehr sein.»



Bei Mercedes läuft derzeit eine gründliche Analyse, um der ernüchternden Darbietung von Interlagos auf den Grund zu kommen.





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12