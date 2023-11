Alex Albon (Williams): «Für guten Start bestraft»

​Der in London geborene Alexander Albon war schon nach wenigen Sekunden des São Paulo-GP aus dem Rennen – Kollision mit Hülkenberg, dann mit Magnussen. Der Williams-Fahrer ärgert sich.

Alex Albon ist enttäuscht: Der Williams-Fahrer konnte eine gute Serie nicht fortsetzen – Neunter in Texas, Neunter in Mexiko, nun Nullrunde in Brasilien. Nach nicht einmal 200 Metern war Albon aus dem Rennen, denn er geriet an den Haas-Renner von Hülkenberg, trudelte dann in den Weg von Magnussen, Albon und der Däne mussten aufgeben, Hülkenberg konnte nach Reparatur des Autos weitermachen.

Albon erzählt: «In Mexiko, beim Sprint in Brasilien und beim Grand Prix in Interlagos sind wir jedes Mal prima weggekommen, drei Mal in Folge, aber der Crash war eine Folge des guten Starts, das ist sehr frustrierend. Ich würde gewissermassen für den guten Start bestraft.»

«Ich glaube aber nicht, dass ich etwas hätte anders tun können. Ich glaube, Nico links von mir konnte mich nicht kommen sehen, er zog zu mir herüber, weil er selber neben Magnussen lag. Ich konnte die Kollision nicht verhindern.»

«Ich wollte unbedingt gleich an den zwei Haas-Rennwagen vorbei, auf dem Weg zu WM-Punkten. Für etwas mehr als hundert Meter schien das zu klappen. Dann war leider schon Schluss.»



Von den Teams auf den letzten vier Rängen der WM (Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo und Haas) konnte dieses Mal nur AlphaTauri punkten, mit Yuki Tsunoda auf Rang 9.





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12