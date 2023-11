Felipe Massa: Kritische Aussagen zu Fernando Alonso

Felipe Massa und Fernando Alonso waren vier Jahre lang Teamkollegen bei Ferrari. Der 42-jährige Brasilianer erinnert sich an die gemeinsame Zeit und spart dabei nicht mit Kritik am zweifachen Weltmeister.

Von 2010 bis Ende 2013 hiess das Ferrari-Duo Fernando Alonso und Felipe Massa. Ersterer blieb ein Jahr länger als der nach der Saison 2017 in Rente gegangene Brasilianer, der seinerseits schon 2006 zum Team aus Maranello stiess. Während der gemeinsamen Zeit war Alonso klar der stärkere der beiden Ferrari-Stars. Er setzte sich sowohl im Qualifying-Duell als auch im GP-Vergleich gegen den kleinen Rennfahrer aus São Paulo durch.

Die Überlegenheit des Spaniers spiegelt sich auch im WM-Ergebnis: Alonso wurde in den vier gemeinsamen GP-Jahren drei Mal Gesamtzweiter, einmal belegte er den vierten Platz. Massa musste sich hingegen mit zwei sechsten WM-Rängen sowie einen siebten und einen achten Schlussrang begnügen.

Kein Wunder, stand der zweifache Champion aus Asturien im Mittelpunkt. Massa erinnert sich im «Track Limits»-Podcast: «Mit Fernando fühlte es sich anders an als mit Michael Schumacher. Ich wollte ihn schlagen und er mich, die Arbeitsweise war anders, denn von Michael versuchte ich so viel wie möglich zu lernen.»

«Ich kam eigentlich immer gut mit Fernando als Person aus. Aber was er mir erzählte war nicht das Gleiche, das er dem Team erzählte. Er hatte viel Macht und versuchte, diese zu nutzen, um alles auf seine Seite zu ziehen. Das hat das Team entzweit, und das war nicht so gut», erzählt der 42-Jährige. «Aber so war er nun einmal und ich denke, das einzige Problem ist, dass es für das Team nicht gut war.»

«Ich will nicht sagen, dass es nicht fair war, das Team hat nichts Falsches gemacht, aber die Art und Weise, wie gearbeitet wurde und wie man auf ihn achtete, sorgte dafür, dass es für mich nicht sehr angenehm war», schildert Massa, und erinnert sich: «Ich kann mich etwa daran erinnern, dass wir viel im Simulator gearbeitet haben, denn damals hatte Red Bull Racing einen viel besseren als wir, selbst McLaren hatte den besseren, deshalb arbeiteten wir wirklich hart daran, ihn zu verbessern.»

«Doch mittel in der Saison sagte er dann plötzlich, dass er nicht mehr im Simulator sitzen wolle, weil es nicht hilfreich für ihn war. Ich arbeitete weiter daran, auch weil ich mich selbst in Form bringen wollte und wir in jener Saison kein gutes Auto hatten. Dann gingen wir nach Singapur und wie aus dem Nichts hat er das Rennen gewonnen. Der damalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo sagte den Medien dann, wie unglaublich es sei, Fernando bei der Arbeit zu sehen und wie sehr er mit dem Team zusammenarbeite, jede Woche im Werk und im Simulator. Wenn du als zweiter Fahrer das hörst, zerstört dich das mental», fügt der elffache GP-Sieger an.

