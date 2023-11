Ferrari in Las Vegas: Neuer Look und altes Ziel

Das Ferrari-Team hat sich für das Rennwochenende in Las Vegas einen Spezial-Look zugelegt: Nicht nur die Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz werden in diesem glänzen, wie das Team mitteilt.

Für Amerika stellen die 1970er-Jahre eine Art goldenes Formel-1-Zeitalter dar, deshalb wurde für die GP-Rückkehr nach Las Vegas ein besonderer Auftritt der Ferrari-Stars beschlossen. Das Team aus Maranello verzichtet natürlich nicht auf das traditionelle Rot, doch die Rennwagen werden einige weisse Akzente zur Schau tragen, wie die Bilder des ältesten GP-Rennstalls der Welt beweisen.

Denn in jenen Jahren waren die italienischen GP-Renner nicht nur rot, sondern auch teilweise weiss lackiert, deshalb werden auch die diesjährigen Autos von Leclerc und Carlos in dieser Farbkombination lackiert sein. Puma hat dem Look entsprechend ein komplett neues Team-Kit entworfen.

Auch die Rennanzüge und Helme von Charles Leclerc und Carlos Sainz werden nicht wie gewohnt aussehen, teilt das Team mit, und erinnert dabei an die Erfolge in den 1970er-Jahren: Niki Lauda bescherte der berühmten Sportwagen-Marke 1975 und 1977 jeweils den WM-Titel und gewann 1975 unter anderem den WM-Lauf in Watkins Glen.

Clay Regazzoni gewann 1976 in Long Beach und Carlos Reutemann siegte 1978 in Watkins Glen. 1979 gelangen Gilles Villeneuve sogar zwei Siege in Amerika, er setzte sich im legendären Ferrari 312 T4 in Long Beach und Watkins Glen gegen die Konkurrenz durch. Für das amerikanische Interesse an der Formel 1 sorgte zu Beginn jenes Akzents der Italo-Amerikaner Mario Andretti, der 1971 am Steuer des Ferrari 312 B den Südafrika-GP gewann.

Derzeit kämpft Ferrari nicht an der Spitze mit, das erklärte Ziel ist der zweite WM-Rang, den aktuell Mercedes mit 20 Punkten Vorsprung auf Ferrari belegt. Sportchef Diego Ioverno betont: «Für wäre es das Wichtigste, zu gewinnen, aber wir haben das nicht geschafft. Der zweite Platz ist besser als der dritte oder vierte. Deshalb bleibt er unser Ziel.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12