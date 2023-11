George Russell: «Werden nicht ins Straucheln kommen»

Nach dem Ausfall in Brasilien klang George Russell – genauso wie der Rest des Mercedes-Teams –nicht sehr optimistisch. Mit Blick aufs nächste Jahr bleibt der 25-jährige Brite aber zuversichtlich.

Das jüngste Formel-1-Rennen auf dem Interlagos-Rundkurs konnte George Russell nicht beenden. Grund dafür waren die besorgniserregend hohen Öltemperaturen, die das Mercedes-Team einen Motorschaden befürchten liessen. Deshalb wurde er angewiesen, seinen GP-Renner an der Box abzustellen, bevor die Zielflagge gefallen war.

Entsprechend enttäuscht reagierte der ehrgeizige Brite auf die Performance am Rennsonntag, er wunderte sich: «Ein Auto, das das zu Podien fähig ist, wird nicht einfach zu einem, das eine Sekunde hinter der Spitze liegt, das war sehr seltsam.»

Dennoch blickt Russell mit Zuversicht auf die nächste Saison – auch weil das Team viele Lehren aus den Schwierigkeiten seit Saisonbeginn 2022 ziehen konnte. «Wir haben einige Änderungen, die wir uns für 2024 vorgenommen haben, in diesem Jahr schon getestet. Wir bereiten uns nun gründlicher auf das nächste Jahr vor und prüfen alle Entscheidungen, die wir gefällt haben», beteuert er.

«Im vergangenen Jahr lagen wir mit dem Auto weit daneben, deshalb mussten wir viel ändern, und vielleicht wurden dabei einige Entscheidungen übereilt getroffen, ohne die Folgen davon gründlich im Simulator zu prüfen, um die potenziellen Folgen abschätzen zu können», fügt der 25-Jährige selbstkritisch an.

«Wir haben so viele Dinge ausprobiert und bei den Tests eher auf Quantität statt Qualität gesetzt. In diesem Jahr haben wir aber die Richtung, in die wir gehen wollen, wirklich festgelegt und alles dreifach überprüft. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir dank der Erkenntnisse der letzten beiden Jahre nicht überrascht werden. Das bedeutet nicht, dass wir das schnellste Auto haben werden, aber ich glaube nicht, dass wir bei der ersten Hürde ins Straucheln kommen werden», erklärt der Mercedes-Pilot.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12