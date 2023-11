Pierre Gasly zu Ocon: «Wusste, es wird nicht einfach»

Seit Saisonanfang hat Pierre Gasly einen neuen Brötchengeber und einen altbekannten Teamkollegen: Bei Alpine kämpft er mit und gegen seinen Landsmann Esteban Ocon. Das sagt er zum teaminternen Duell.

Wie heisst es doch so schön: In der Formel 1 ist der Teamkollege der erste Gegner, den man schlagen muss. Das weiss auch Pierre Gasly, der seinen früheren Freund und heutigen Rivalen Esteban Ocon an seiner Seite hat, seit er in diesem Jahr für das Alpine-Werksteam in der Königsklasse antritt.

Der frühere AlphaTauri-Pilot, der 2019 zwölf GP-Einsätze für das Red Bull Racing Team bestritten hat, bevor er wieder zum Rennstall aus Faenza zurückkehrte, gibt im Podcast «Beyond the Grid» zu: «Ich wusste, es wird nicht einfach. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass wir beide sehr viel reifer geworden sind. Ich kenne Esteban nun schon seit langem, und ich weiss, wie wir beide arbeiten. Ich war etwas besorgt, weil ich nicht wusste, wie er mich empfangen und mit mir arbeiten würde.»

«Wir haben unterschiedliche Charakter, aber letztlich haben wir bisher wirklich gut zusammengearbeitet», beteuert der aktuelle WM-Elfte, der schon beim dritten Rennen in Australien mit seinem neuen Stallgefährten zusammengeriet. Das Resultat dieses unliebsamen Treffens beim Restart war ein doppelter Nuller für das Team. «Das war ehrlich gesagt sehr hart», sagt er dazu.

Das Verhältnis zum Landsmann und Teamkollegen sei aber intakt, wenn auch nicht mehr so eng wie in jungen Jahren. «Wir verbringen nicht viel Zeit zusammen», gesteht Gasly. «Aber an der Strecke sind wir bei der Arbeit und wir sind beide reif und verantwortungsbewusst genug, um die richtige Leistung abzuliefern. Unser Arbeitsverhältnis ist förmlich, aber mehr kann ich nicht verlangen, denn letztlich will ich einfach nur konkurrenzfähig sein. Ich weiss, dass Esteban mich nicht zum Dinner einladen würde, aber das ist ganz okay für mich.»

Sein Hauptanliegen sei es, gut mit Ocon zu arbeiten, um das Beste aus dem Auto und dem Team herauszuholen. «Wir beide müssen am gleichen Strang ziehen», betont Gasly, und erklärt: «Es wird immer einen gesunden Konkurrenzkampf zwischen uns geben, denn jeder will den anderen schlagen. Aber das darf die Entwicklung des Teams und auch des Autos nicht beeinflussen. Wir kämpfen aber beide um unsere Karrieren, wollen beide an die Spitze und der Leader im Team sein. Das respektiere ich und ich nehme diese Herausforderung gerne an.»

Der 27-Jährige weiss: «Esteban hat bewiesen, dass er ein sehr schneller und talentierter Fahrer ist, und genau solch einen Teamkollegen brauchst du, jemanden, der dich antreibt und das Team nach vorne bringt. Ich weiss, wie sehr er mich schlagen will, und mir geht es mit ihm genauso, wie er weiss. Das ist nichts Persönliches, letztlich will ich alle 19 Gegner im Feld schlagen. Und damit ich das kann, brauche ich Esteban, der mich und das Team antreibt.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12