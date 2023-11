Mercedes: Fehler von Brasilien verstanden

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach nach dem Brasilien-GP Klartext. Nach der Enttäuschung von São Paulo machte sich das Werksteam an die Fehleranalyse. Mit Erfolg, wie der Wiener erklärt.

Das Mercedes-Team konnte im Sprint und GP in Brasilien zwar insgesamt elf WM-Punkte ergattern, die Stimmung war nach dem Rennen am Sonntag aber im Keller. Denn Lewis Hamilton und George Russell kämpften mit hohen Reifentemperaturen und starkem Untersteuern. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach Klartext und fasste vor laufender Kamera zusammen: «Dieses Auto verdient keinen Sieg.»

In den Tagen nach dem Rennen bemühte sich die Mannschaft, die vor der grossen Regelrevolution noch dominiert und acht Konstrukteurstitel in Serie gewonnen hatte, eine Erklärung für die schlechte Performance auf dem Autódromo José Carlos Pace zu finden. Die Fehleranalyse blieb nicht ohne Ergebnisse, wie Wolff bestätigt.

«Brasilien war wahrscheinlich unser schwierigstes Wochenende in dieser Saison. Nach vielversprechenden Leistungen in den USA und Mexiko haben wir in Brasilien nicht unsere beste Performance gezeigt. Wir haben hart daran gearbeitet, die Fehler zu identifizieren, die wir bei der Abstimmung gemacht haben, und das ist uns gelungen», berichtet der Wiener.

«Wir verstehen unsere Fehler und können unseren Leistungsabfall im Vergleich zum Feld erklären. Das ist wichtig, denn wir wollen uns den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern», ergänzt der 51-Jährige.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12