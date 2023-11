Nico Hülkenberg ohne Austin-Update: Das sagt Steiner

Der deutsche Haas-Pilot Nico Hülkenberg wird in Las Vegas ohne die neuen Teile ausrücken, die das Team in Austin eingeführt hat. Teamchef Günther Steiner erklärt, was hinter dieser Entscheidung steckt.

Die Hoffnungen, die das gesamte Haas-Team mit den neuen Teilen für das Austin-Rennen verband, waren gross. Sowohl die Fahrer als auch Teamchef Günther Steiner vertrösteten ihre Fans auf das Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas, für das die US-Mannschaft ein umfangreiches Update-Paket geschnürt hatte.

Doch weder in Texas noch beim darauffolgenden Rennen in Mexiko oder in Brasilien war der langersehnte Fortschritt zu erkennen. Und Hülkenberg hielt nach dem GP in Brasilien, den er wie schon die Rennen in Austin und Mexiko ohne Punkte beendete, trocken fest: «Das Update ist kein klarer Schritt nach vorne.»

Deshalb hat sich der Deutsche entschieden, in Las Vegas mit der alten Fahrzeugspezifikation auszurücken. Sein Teamkollege Kevin Magnussen hat die neuen Teile aber am Auto, wie Steiner erklärt: «Der Hauptgrund dafür ist, dass Nico das Gefühl hatte, dass die alte Spezifikation besser zu ihm passt, und bei Kevin war es genau umgekehrt. Wir haben uns dafür entschieden, beiden zu geben, was sie wollen.»

«Wir haben noch zwei Rennen vor uns und nichts zu verlieren, also haben wir versucht, zu tun, was wir tun können. Wir könnten über das Sammeln von Daten diskutieren, aber wir haben genug Daten, es ist eine Entscheidung, die darauf basiert, was jeder Fahrer bevorzugt. Das bringt sie in eine komfortable Position, so dass sie mit dem Auto, das sie bekommen, so zufrieden wie möglich sind», ergänzt der Südtiroler.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12