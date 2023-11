Wutausbruch von Toto Wolff: «Komplett lächerlich!»

​Es passiert sehr selten, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff so die Fassung verliert, aber nach dem abgebrochenen ersten Training auf dem Las Vegas Strip Circuit liegen die Nerven offenbar blank.

Gleich zwei Formel-1-Teamchefs hat’s in Las Vegas den Zapfen rausgehauen. Zuerst schimpfte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur über den Zwischenfall mit der gebrochenen Kanaldeckel-Umrandung und dem Ausfall von Carlos Sainz: «Das Monocoque des Wagens von Carlos ist ruiniert – Motor, Batterie, Boden ebenfalls. Das ist inakzeptabel.»

Dann wurde Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Frage gestellt, ob das für die Formel 1 nicht peinlich sei, als Veranstalter des Las Vegas-GP. Der Österreicher antwortete zunächst: «Man muss das trennen. Wir haben eine neue, aufregende Strecke, auf welcher wir auftreten dürfen. Und dann haben wir eine Kanaldeckel-Umrandung, die sich gelöst hat. Das gab es nicht nur in der Formel 1, auch in der DTM. Das kann vorkommen auf einer neuen Strecke. Das ist schade für die Besucher, aber das kommt vor.»

Danach hakt Jonathan McEvoy von der Daily Mail nach, er bezeichnet den Vorfall für die Formel 1 als blaues Auge, und Wolff sagt: «So etwas kann man doch nicht als blaues Auge bezeichnen. Wir haben nur ein erstes Training hier, schon morgen spricht hier niemand mehr davon.» Daraufhin reagierte McEvoy mit der Bemerkung, das stimme nicht, es werde später noch sehr wohl darüber gesprochen.



Dann wird Wolff laut: «Das ist doch komplett lächerlich! Wie können Sie es wagen, eine Veranstaltung schlechtzureden, die neue Standards setzt. Sie faseln von einem verdammten Kanaldeckel, der sich löst, aber das hatten wir doch alles schon! Das ist nichts!»



«Haben Sie gefälligst ein wenig Hochachtung vor der Arbeit der Menschen hier, Menschen, die den Sport grösser machen als je zuvor. Haben Sie eigentlich auch schon mal was Gutes über den Sport geschrieben? Liberty Media hat einen tollen Job gemacht, und nur wegen eines Kanaldeckels sollten wir nicht jammern. Es tut mir leid für Ferrari und Sainz, aber ich bin sicher, die FIA wird nichts unversucht lassen, um das Problem zu lösen.»



«Hier von einem blauen Auge für den Sport zu sprechen, an einem Donnerstag hier, zu einer Zeit, zu welcher in Europa ohnehin keiner zuschaut, also wirklich!»





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit