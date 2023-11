Christian Horner: «Sind ohnehin die ganze Nacht hier»

Das erste freie Training in Las Vegas musste abgebrochen werden, weil eine Kanaldeckel-Umrandung brach. Die FIA muss nun die ganze Piste prüfen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fordert Flexibilität beim Zeitpla

Nachdem das Rennwochenende in Las Vegas mit grossem Aufwand eröffnet wurde, war die Spannung vor dem ersten Training auf dem Strassenkurs gross. Doch die Fans an der Strecke bekamen die Formel-1-Autos nur neun Minuten lang zu sehen, dann war die Session vorbei. Grund dafür war eine Kanaldeckel-Umrandung aus Beton, die nachgab, als Carlos Sainz über sie fuhr.

Der Ferrari des Spaniers wurde stark beschädigt. Und auch die Rennwagen von Alpine-Fahrer Esteban Ocon und Williams-Pilot Alex Albon wurden beschädigt, wobei beim Franzosen auch ein Chassis-Tausch nötig wurde. «Der Schaden ist ziemlich gross», erklärte Alpine-Teamchef Bruno Famin.

Die FIA teilte mit, dass nun sämtliche Kanaldeckel auf der Piste geprüft werden müssen. Das kann dauern. Deshalb fordert Red Bull Racing-Teamchef im «Sky Sports F1»-Interview, dass man den Zeitplan anpassen muss und die Teams sich kooperativ zeigen müssen. «Wir müssen da einfach flexibel sein. Es ist sehr Schade für die Fans, die extra gekommen sind, um die Autos zu sehen.»

«Aber die Sicherheit geht vor. Wir müssen das richtig hinbekommen und ich hoffe, dass es nicht zu lange dauern wird», fügte der Brite an, der im Falle einer Absage des zweiten Trainings vorschlägt: «Dann müssen wir das dritte Training verlängern oder sonst irgendwie reagieren. Ich denke, wir werden da eine Lösung finden. Wir sind ohnehin die ganze Nacht hier. Warum sollten wir also nicht um zwei Uhr früh fahren, jeder in Europa kann dann auch zuschauen.»

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit