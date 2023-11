George Russell: «Müssen Ferrari im Auge behalten»

George Russell darf den GP in Las Vegas von Startplatz 3 in Angriff nehmen. Der Mercedes-Star, der von der Startplatz-Strafe von Carlos Sainz profitiert, sagt dennoch: «Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben.»

Mit seiner Leistung im Qualifying zum GP in Las Vegas war George Russell sehr zufrieden. Er sagte zur viertschnellsten Runde, die er drehen konnte: «Ich denke, das konnte ich dank des Selbstvertrauens, das ich hatte, denn ich fühlte mich im Auto wohl.» Und er betonte: «Ich denke, dass wir mit dem vierten Platz das Maximum erreicht haben, auch weil ich nah an Max Verstappen auf Platz 3 dran war. Angesichts der Startplatz-Strafe für Sainz ist der dritte Platz eine gute Ausgangsposition.»

Gleichzeitig erklärte der Brite: «Wir wussten, dass Ferrari allen einen Schritt voraus war.» Er weiss: «Wir müssen Ferrari im Auge behalten, denn sie liegen in der WM nur 20 Punkte hinter uns. Charles Leclerc ist sicherlich der grosse Favorit und Carlos sollte auch nach vorne kommen können. Wir müssen also Schadensbegrenzung betreiben.»

«Aber wenn sich eine Chance bietet, werden wir sie natürlich ergreifen», versprach Russell daraufhin. Zum Rennverlauf wollte er sich nicht äussern, denn: «Es steht noch in den Sternen, wie der GP wird. Aber es wird nicht einfach, denn diese Reifen sind einfach nicht dafür gemacht, bei diesen kalten Bedingungen zu funktionieren.»

«Wenn du im Arbeitsfenster bleibst, dann kommst du locker mit einem Stopp durch, aber sobald du draussen bist, lässt sich das nicht mehr korrigieren. Es kann sein, dass wir mehrere Stopps sehen werden, und wer es schafft, die Reifen am Leben zu erhalten, wird vorne landen», prophezeite der aktuelle WM-Achte, der sich, gefragt nach seinen Zielen, bescheiden präsentierte.

«Ich will einfach einen reibungslosen GP erleben, denn jedes Mal, wenn es in diesem Jahr im Rennen gut lief für mich, waren wir langsam. Immer dann, wenn wir schnell waren, kam irgendetwas dazwischen, entweder ein Fehler meinerseits, oder ein Problem mit der Strategie oder mit der Zuverlässigkeit des Autos. Deshalb will ich einfach, dass es ein Rennen ohne Probleme wird», erklärte Russell.

Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447