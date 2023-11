Viva Las Vegas: Verstappen und Pérez wie Elvis

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat verschiedene Male betont, dass ihm das Show-Element der Königsklasse schnuppe sei, er ist nur an Racing interessiert. Einen Las Vegas-Overall à la Elvis gibt es trotzdem.

Kein Grand Prix hat einen höheren Show-Faktor als Las Vegas. Auch wenn das nicht allen gefällt, nach der aufwändigen Eröffnungszeremonie mit zahlreichen Weltstars hat Max Verstappen kein Blatt vor den Mund genommen.

Der dreifache Formel-1-Champion sagte: «Ich mag all diese Dinge nicht, ich freue mich nur darauf, auf der Strecke mein Bestes zu geben. Meinetwegen könnte man alle Veranstaltungen streichen, denn ich fühle mich wie ein Clown bei solchen Auftritten. Ich habe kein Problem mit dem GP hier, es ist nur nicht mein Ding. und ich bin da ehrlich.»

Aber als der 52-fache ins Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit kam und von acht Elvis-Imitatoren begrüsst worden, wusste der Niederländer schon – er kommt um die Show nicht herum.

Max Verstappen und Sergio Pérez werden am Samstag in Elvis-inspirierten Rennoveralls auftreten. Das Dauer-Engagement der Musiklegende Elvis Presley war sein finanzieller Segen und sein gesundheitlicher und seelischer Ruin (gucken Sie sich den sehr guten Film «Elvis» von 2022 an).



Gemäss Elvis’ Sohn «Viva Las Vegas» gibt es Verstappen ganz in weiss mit rotem Umhang und Pérez ganz in rot mit weissem Cape, mit vielen Sternchen und einem angedeuteten, überbreiten Gurt, wie ihn «The King» jahrelang trug.



Die Anzüge sind vom italienischen Overall-Hersteller Sparco angefertigt worden.



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ich finde es zum Grossen Preis von Las Vegas passen, dass wir der wohl grössten Kultfigur der Stadt Tribut zollen.»



«Elvis hat die Stadt geprägt, er ist Synonym geworden für den Glitter und Glamour von Las Vegas und für die gewaltige Energie hier.»





Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447