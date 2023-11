Carlos Sainz (6.): «Haben richtig entschieden»

Ferrari-Star Carlos Sainz hatte wegen einer unverschuldeten Startplatz-Strafe kein leichtes Spiel in Las Vegas. Der Spanier, der den sechsten Platz eroberte, sprach nach dem vorletzten Saisonlauf von Schadensbegrenzung.

Carlos Sainz stand die Enttäuschung über die Startplatz-Strafe, die er in Las Vegas unverschuldet hatte hinnehmen müssen, auch nach dem Rennen noch ins Gesicht geschrieben. Der Dienstwagen des Spaniers war im ersten Training durch einen angesaugten Wasserventil-Deckel erheblich beschädigt worden, weshalb auch die Batterie getauscht werden musste.

Und der Einsatz des neuen Energiespeichers bedeutete nach Reglement eine Strafversetzung um zehn Startplätze für den Ferrari-Star. Sainz kämpfte sich dennoch durchs Rennen, bei dem er letztlich den sechsten Platz einfuhr. Dennoch war er nicht in guter Stimmung, als er erklärte: «Es war ein gutes Wochenende für das Team, auch wenn es ein hartes Rennen für mich war.»

«Ich hatte Mühe mit der Temperatur der Antriebseinheit, weil ich mitten im Pulk fuhr, und es war schwierig, schnell nach vorne zu kommen», fuhr er fort.

«Trotzdem haben wir die richtige Entscheidung getroffen, denn ich wechselte auf eine Zwei-Stopp-Strategie und der zweite Teil des Rennens verlief etwas besser und ich konnte am Ende ein paar Positionen gewinnen», tröstete sich der aktuelle WM-Vierte.

«Aber ich musste nach der Startplatz-Strafe Schadensbegrenzung betreiben und sehr wichtige Punkte für den Kampf in der Konstrukteurswertung erzielen», fügte Sainz an.«Ich kann es nicht erwarten, nächste Woche in Abu Dhabi wieder auszurücken. Der Kampf um den zweiten Platz in der Team-Wertung ist immer noch offen und wir werden alles daran setzen, ihn zu schnappen.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12