George Russell: «Wieder eine verpasste Chance»

Mercedes-Pilot George Russell ärgerte sich nach dem Rennen in Las Vegas über seine Kollision mit Max Verstappen, für die er die Verantwortung übernahm. Die dafür kassierte Strafe warf den Briten auf den achten Platz zurü

George Russell kreuzte die Ziellinie in Las Vegas als Vierter, musste aber mit der achten Position Vorlieb nehmen, weil er eine 5-sec-Strafe kassiert hatte. Diese hatten ihm die Regelhüter aufgebrummt, weil er im Duell mit Max Verstappen dem Red Bull Racing-Renner zu nahe gekommen war. Für diese Kollision übernahm er nach dem Rennen auch gleich die Verantwortung.

«Das war wieder einmal eine verpasste Chance», seufzte der Brite, und fügte gleich an: «Der Zwischenfall mit Max war ganz und gar mein Fehler. Ich habe ihn einfach nicht gesehen, er war in der elften Kurve im toten Winkel und wir kamen aneinander.»

«Ich hatte dort kein Überholmanöver erwartet, weil gleich danach die lange Gerade kommt, auf der man den Heckflügel flachstellen kann. Aber ich wusste, dass er viel schneller war als ich und dass er nicht mein Hauptgegner war. Ich wusste, dass ich die Reifen schonen musste und es ist sehr schade, dass wir aneinander gerieten, denn ich war auf Podestkurs unterwegs», beteuerte der Mercedes-Pilot.

«Ich bin wirklich enttäuscht. In dieser Saison läuft es so, es kommt ein Tiefschlag nach dem Anderen», gestand Russell, tröstete sich aber auch: «Aber unser Tempo war stark, wenn auch nicht so stark wie jenes von Red Bull Racing oder Ferrari. Aber es gibt Positives, das wir für Abu Dhabi mitnehmen können.» Er weiss: «Dort müssen wir einen starken Auftritt hinlegen, um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu halten.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12