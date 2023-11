Carlos Sainz: «Das ist das Hauptziel in Abu Dhabi»

Nach einem gleichermassen ereignisreichen und enttäuschenden Rennwochenende in Las Vegas blickt Carlos Sainz auf das letzte Kräftemessen der Saison in Abu Dhabi. Für das Rennen hat er sich ein hohes Ziel gesteckt.

Das Rennwochenende in Las Vegas hatte gerade erst begonnen, da gab es für Carlos Sainz bereits dicke Post: Der Ferrari-Star musste im ersten Training nicht nur einen grossen Schaden an seinem Dienstfahrzeug hinnehmen, weil die Betonumrandung eines Ventildeckels nachgelassen hatte, als er darüber fuhr.

Der Spanier kassierte auch eine schmerzliche Strafversetzung um zehn Startpositionen, da sein Team unter anderem auch eine neue Batterie einbauen musste, um den GP-Renner zu reparieren. Sainz kündigte nach dem zweiten Training an: «Ihr werdet mich dieses Wochenende nicht mehr glücklich sehen.» Später betonte er mehrfach, wie ungerecht die unverschuldete Strafe sei.

Im Rennen gab es schon früh den nächsten Dämpfer: Sainz erwischte in der ersten Kurve Lewis Hamiltons Mercedes und drehte sich. Er fiel zurück und musste sich wieder nach vorne kämpfen. Am Ende durfte er sich mit einer starken zweiten Rennhälfte und dem sechsten Platz trösten.

Zum Startgetümmel sagte der Rennfahrer aus Madrid: «Es war für alle eine sehr knifflige erste Runde, ich war mitten im Pulk, hatte kalte Reifen und keinen Grip auf der Innenseite der Bahn.» Und er ergänzte: «Es war unglaublich schwierig, aber wir haben immerhin den sechsten Platz erzielt, nachdem ich ans Ende des Feldes zurückgefallen war.»

Der aktuelle WM-Vierte ist nun umso entschlossener, beim letzten Kräftemessen der Königsklasse in Abu Dhabi zu glänzen – auch mit Blick auf den Kampf seines Teams um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. «Ich freue mich, jetzt nach Abu Dhabi zu reisen und gegen Mercedes um Platz 2 in der WM zu kämpfen. Ich will die Saison mit einem Highlight abschliessen und ich hoffe, dass ich einen Podestplatz erzielen kann, das ist das Hauptziel. Das wird nicht einfach, aber ich denke, wir haben alles, was es dafür braucht.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12