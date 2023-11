Oscar Piastri: «Hätten etwas mehr Punkte verdient»

Formel-1-Rookie Oscar Piastri zeigte in Las Vegas ein starkes Rennen, in dem er sich auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte. Richtig glücklich war er damit aber nicht.

Die Ausgangslage für das Rennen in Las Vegas war alles andere als einfach für McLaren-Pilot Oscar Piastri. Der McLaren-Star musste von Startplatz 18 losfahren und wählte für den Start einen gebrauchten Satz der harten Reifen.

In der 16. Runde bog er zum ersten Mal an die Box ab, um sich noch einmal die harte Mischung geben zu lassen. Damit stand fest, dass er ein zweites Mal an di Box abbiegen musste, um die Vorgabe zu erfüllen, auch auf einer zweiten Reifenmischung Gas zu geben.

«Ich wünschte, diese Regel würde nicht existieren, denn ich wäre auf den harten Reifen einfach durchgefahren und ich denke, ich hätte den vierten Platz ins Ziel bringen können», erklärte er nach der Zieldurchfahrt als Zehnter. Dass er sich den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte, war für den ehrgeizigen Rookie ein schwacher Trost. «Ja, das sind die kleinen Siege», winkte er ab, als er darauf angesprochen wurde.

«Ich habe aber das Gefühl, dass wir etwas mehr Punkte verdient hätten», gestand Piastri ausserdem. «Es gibt aber auch Positives, das wir mitnehmen können, wir hatten ein gutes Tempo und waren im Rennen besser als gedacht. Es ist nur schade, dass wir nicht mehr dafür belohnt wurden, zumal zwei Aston Martin-Autos in den Punkten gelandet sind. Aber ich denke, dass wir in Abu Dhabi ziemlich stark sein werden, mal schauen, wie es da läuft», fügte der 22-Jährige an.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12